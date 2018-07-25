河南夫妻厅官双双减刑 妻子患癌将出狱(图)

原标题：河南夫妻厅官双双减刑 妻子患癌将出狱 山西夫妻厅官共用一份判决书

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）濮阳市原副市长王相玲本月获得第三次减刑，将于今年11月出狱；其夫濮阳市政协原副主席刘庆聚入狱后也获两次共18个月的减刑。

记者发现，双双落马的夫妻厅官河南还有一对但尚未受审；而山西的一对夫妻厅官两人的名字出现在同一份判决书上。

濮阳市原副市长王相玲获三次减刑 罹患甲状腺癌

本月13日，中国裁判文书网发布了《王相玲受贿刑罚变更刑事裁定书》，裁定书中写到：罪犯王相玲，女，1958年11月3日出生，1999年至2007年任濮阳市财政局局长、党组书记，2002年至2007年任濮阳市政协副主席兼任濮阳市财政局局长、党组书记，2007年3月任濮阳市政府副市长。现在河南省郑州女子监狱服刑。

2014年王相玲曾获减刑9个月，2015年王相玲再获减刑9个月。

最新的减刑裁定书显示，案发后王相玲受贿赃款已全部追退，并且主动交待了办案机关尚不掌握的部分受贿犯罪事实，系部分坦白。

除了在狱中表现良好，裁定书中还提及王相玲甲状腺癌术后，大部分丧失劳动能力。河南省郑州女子监狱经过分监区集体评议、监区长办公会审核后公示、刑罚执行科审查、监狱提请减刑假释评审委员会评审后公示、监狱长办公会决定，并经过驻狱检察室监督评审委员会评审等程序对该犯提出减刑建议。

最终，法院决定对罪犯王相玲减去有期徒刑7个月，刑期至2018年11月18日止。也就是说，出生于1958年11月3日的王相玲在狱中过完她的60岁生日后不久，就可以回家了。

其夫濮阳市政协原副主席获两次共18个月减刑

其夫刘庆聚生于1958年9月28日，落马前任濮阳市政协副主席。现在河南省豫中监狱服刑。

根据中国裁判文书网2016年底发布的《刘庆聚受贿、贪污刑罚变更刑事裁定书》，2014年初，刘庆聚曾获减刑9个月，自那次减刑之后，刘庆聚获得6次表扬，2016年2月还被评为监狱级改造积极分子。河南省豫中监狱经过分监区集体研究、监区长办公会议审核后公示、监狱刑罚执行部门审查、监狱减刑假释评审委员会评审后公示、监狱长办公会议决定，并经过驻狱检察室监督评审委员会评审等程序对该犯提出减刑建议。

最终法院裁定再次对罪犯刘庆聚减去有期徒刑9个月，刑期至2022年6月21日止。

她由代课教师干到副市长 受审时声泪俱下

据《法治周末》报道，王相玲自1976年参加工作到2006年，30年里，她由一名代课教师升任濮阳市副市长，仕途一帆风顺。

王相玲担任濮阳市财政局局长期间，全市一般预算收入累计完成87.9亿元，累计争取各类转移支付和财力补助资金56.8亿元。濮阳市财政局2002年被评为全国精神文明建设工作先进单位，2005年被中央文明委命名为全国文明单位。

王相玲个人也曾获得全国优秀会计工作者、河南省五一劳动奖章获得者、河南省“三八”红旗手等一系列荣誉。

但是王相玲落马后法院查明：2000年2月至2008年8月，王相玲在任濮阳市财政局局长、副市长期间，利用职务便利，先后收受11人15次贿赂，共计收受贿赂人民币164万元、欧元5000元，在工程招标、拨款、协调关系、子女安排等方面为他人谋取利益。为此，河南省内乡县人民法院2010年底以受贿罪判处其有期徒刑11年。

庭审中，王相玲对自己的犯罪事实供认不讳，在最后陈述时，她声泪俱下地说：“我对自己的行为感到十分内疚和惭愧，但由于我多年工作在濮阳，个别同学、老乡、熟人难免办事有求于我，过年过节要送礼表示感谢，态度十分诚恳坚决。再三推脱不掉，碍于情面，有时只好暂时收下，想日后再退。时间一长退不掉时，就放松了思想警惕，认为事后送礼，又不是权钱交易，应该不会出事。总是怀着这样的侥幸心理，没有及时采取措施处理掉，一次次犯下了严重错误，以致走上犯罪。”

他在高考舞弊案后上任 政绩突出却私下敛财

2004年，发生在河南濮阳的高考舞弊案震惊全国。危难之时，身为军转干部的刘庆聚出任濮阳市教育局局长。短短几年，他通过开展名师培养等系列活动，使该市本科上线率连续两年位列河南省第一，清华、北大录取比例连续4年位居河南省第一。因政绩突出，刘庆聚走上濮阳市政协副主席之位，官至副厅级，迈入了濮阳市四大班子领导行列。

担任教育局局长期间，在刘庆聚的部署下，濮阳市把廉政文化送进校园。据《法制与新闻》报道，在濮阳市中小学校，《清廉谣》一度成为广大学生的流行歌曲。濮阳市教育局还编辑了《廉洁启蒙教育读本》，其中囊括了古今中外的数十篇廉洁故事、近百段名言警句。

但是大家没有想到，这么重视廉政宣传和廉政教育的官员，背地里却在捞钱。2010年年底，刘庆聚被判刑14年。根据检方指控，刘庆聚受贿22起，涉及人民币94.3万元，并以筹措考察费为名侵吞公款15万元、美元5000元。

上月张锦同被查 落马的夫妻厅官河南又添一对

上个月6号，河南省纪委监委发布消息，河南省地质矿产勘查开发局原党委书记、局长张锦同涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

张锦同的妻子赵海燕比张锦同小7岁，出生于1963年，曾历任义马市委书记，新乡市副市长，焦作市委常委、副市长，三门峡市委副书记、市长，三门峡市委书记等职。2016年7月，被称为“卖官书记”的赵海燕落马。

目前这对夫妻尚未出庭受审，但是此前赵海燕的名字出现在中国裁判文书网公布的一份判决书中，该判决书系灵宝市原市委书记李宏伟行贿、受贿案，其中写道：李宏伟为谋取职务上的提拔，先后9次送赵海燕（另案处理）现金共计100万元。

山西夫妻厅官曾一同受审 一起判刑

在中国裁判文书网去年7月1日公布的一份判决书中，山西一对夫妻厅官的名字双双出现——原山西长治市第十三届人大代表王庸晋犯受贿罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百万元；原山西省第十二届人大常委、长治市政协副主席魏武犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。被告人王庸晋受贿所得赃款人民币1437.3528万元，被告人魏武受贿所得赃款人民币276.3万元，依法予以没收，上缴国库。

法院查明，2000年至2014年间，被告人王庸晋利用其担任长治市医学院院长的职务便利，明知他人在工程项目、招聘录用、提拔任用、工作调动等方面有请托事项，接受他人请托，为他人谋取利益，先后62次收受他人人民币633.5万元，美元40万元，欧元3万元，汽车2辆，共计折合人民币1437.3528万元。

2002年至2015年，被告人魏武利用其担任长治市医学院附属和平医院院长的职务便利，明知他人在工程项目、医疗器械、医药销售等方面有请托事项，接受他人请托，为他人谋取利益，先后11次收受他人人民币276.3万元。

早在2015年4月，山西省纪委监察厅官网披露省委专项巡视组通报2015年第一轮专项巡视中所发现的严重问题时，就曾指出长治医学院“个别领导干部凌驾于党委之上，政治生态问题严重”，“名为学者，实为学匪”。

据《中国青年报》报道，这对夫妻厅官分别是长治市原市委书记魏庶民的女婿和女儿。魏庶民曾任长治市委书记12年，是长治历史上任职最久的市委书记。魏庶民已于1997年逝世 。

责任编辑：刘光博