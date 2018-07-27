原标题：她称“永远做中国人”，却搞“正名公投”害了台湾

年轻时的纪政

[环球时报驻台北特约记者 李名]“我的皮肤是中国人的，眼睛是中国人的，全身无处不是中国人的，我要永远做中国人”，台湾知名退役运动员纪政的这番话曾感动不少人，但如今她却在为所谓“东京奥运正名公投”上蹿下跳，最终导致台中失去东亚青年运动会的主办权。

纪政的转变连日来引发岛内媒体的关注。台湾联合新闻网26日称，生于1944年的纪政因家中贫困，曾被送给别人当养女，9岁才回到原生家庭。上学之后，她展现出优秀运动天分，并在有“田径之父”之称的关颂声的赞助下入选1960年的罗马奥运会。后来在美国教练瑞尔的建议下，纪政到美国留学训练，比她大30岁的瑞尔因此与太太离婚，两人1971年结婚。纪政曾代表“中华民国”三次参加奥运会，在1968年的墨西哥奥运会上获得80米栏铜牌，是继罗马奥运会杨传广获得十项全能银牌后“中华民国”获得的第二枚奥运奖牌。1969年和1970年是她运动生涯巅峰，多次打破世界纪录，被称为“飞跃羚羊”和“黄色闪电”。1970年曼谷亚运会上，她在400米决赛终点前突然腿伤发作倒地。由于运动伤害严重，从此结束运动员生涯。1972年慕尼黑奥运会，纪政虽无缘参赛，却担任代表团旗手。上世纪70年代台湾被赶出联合国，运动员不能参加国际赛事，纪政在“田径协会”总干事任内与杨传广等人努力奔走，终于在1981年成功确定可用“中华台北”的名义继续参加奥运会。2000年大陆积极争取北京主办奥运会，纪政在台湾发起“北京申奥 炎黄之光”的两岸长跑活动声援；北京申办成功后，她激动地告诉记者：“这不仅是北京的骄傲，也是全体中国人的骄傲，是全世界华人的骄傲。”

纪政曾加入国民党，但2012年后与国民党渐行渐远。2016年蔡英文当选后，聘她为“国策顾问”，次年她参加“2·28大游行”，称幼年时一度被送去当养女的原因就是父亲参与“2·28事件”入狱。两年前，纪政伙同“独派”发起“东京奥运会正名公投”，声称她参加过三届奥运会，“都是以台湾的名义出赛，若当时没有得到蒋中正的首肯，怎么可能会以台湾名义参加奥运？”据《中国时报》26日报道，纪政披露台中被取消主办权，是因为中华台北奥委会前国际组组长姚元潮“告密”，导致大陆下重手，“我对此非常生气”。她扬言台湾可以自己办很多国际性赛会，“只要任何地方政府愿意支持，台湾少不了办运动会的机会”。26日，她又宣称要寻求国际仲裁。

纪政的论调遭到岛内痛批。前“国安局”官员李天铎26日发文称，纪政自己没了舞台，却把所有年轻运动员的前途当成自己的筹码来玩，“这是什么样的心态啊？”台中市体育总会副秘书长张世杰称，所谓的“正名运动”牵一发而动全身，对各领域都有影响，可能会让台湾付出惨痛代价。名嘴谢寒冰痛批“政治利益真的可以扭曲一个人的良心”，纪政现在的心态摆明就是“老娘已经爽过了，年轻人被封杀，干我屁事！”许多网民也纷纷表示对纪政非常失望，批她是“脑残的羚羊”“失德失守，完全是机关算尽的贼精”。

联合新闻网26日称，上世纪70年代岛内政坛仍有不少“汉贼不两立”的声音，纪政1979年发表长文《从瓦全而玉全：我们不能轻言退出奥委会》，提到不仅为了运动员，也为了社会发展着想，不宜轻言退出国际奥委会，“39年后，‘飞跃的羚羊’似乎已忘记了当年自己的诤言”。文章说，纪政虽然声称“反对政治干预体育”，但此次“正名公投”中的共同发起人名单，几无例外都是“独派”，且公投又搭配年底选举举行。《中国时报》称，“中华台北”是为争取选手出赛权采用的名称，这段历史很多人可能不清楚，但亲身参与的纪政不会不知道。当年她历经辛苦让台湾选手出赛，“现在何忍以公投推翻国际协议，令选手无法出赛”。

责任编辑：张建利