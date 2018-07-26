原标题：今天中国人都在担忧的大事，欧美媒体却都说成不了

今天，美国总统特朗普和欧盟主席容克在经过数小时的谈判后发布了一份共同声明，不仅表示将暂缓双方的贸易冲突，寻求解决办法，更表示双方要联手对付一个国家：中国。

当然，美欧在这份共同声明中并没有直接点名“中国”。他们其实是这么说的：

“第四，我们同意将携手保护美国和欧洲企业不受不公平的全球贸易行为的侵害。我们会紧密合作改革世界贸易组织，破解不公平的贸易行为，包括盗窃知识产权、强制技术转移，行业补助，国企对市场的扰乱行为，以及产能过剩。”

但对于熟悉中国和西方国家贸易冲突的人来说，这段文字中所提到的“不公平贸易行为、盗窃知识产权、强制技术转移”等等，都是美国长期对中国的指控。所以，这几乎就是在“明示”美国和欧洲要联手对付 “中国”了。

可问题是，咱们中国前不久才刚刚和欧洲召开了中欧峰会，谈得也很好。反倒是美国之前一直在把欧盟当成“敌人”并屡屡挑衅。所以，为啥几天后这欧洲又投入了美国的怀抱，更要和美国联手对付中国了呢？

难道是中国失策了？被美国人和欧洲人算计了？

▲图为特朗普发帖称美国和欧盟爱着对方

或许咱微信朋友圈里一些常常靠着唱衰中国和鼓动焦虑情绪而赚取流量与打赏金额的“自媒体”号会这么认为。

然而，诸多美国乃至欧洲的主流媒体却并不看好美欧重新联手的前景——甚至于他们对于今天美国和欧盟达成的这个所谓的贸易战“停火”协议，都不看好……

“特朗普，不靠谱”

英国《卫报》的理由就很直白：因为美国总统特朗普自己已经多次证明，他根本就不是一个可靠的谈判对象。

这家英国媒体还特别拿今年5月时的中美贸易谈判举例，称当时美国两次宣称和中国达成了贸易协议，结果又都被特朗普亲手废掉。

▲图为《卫报》原文

无独有偶，美国主流大报《华盛顿邮报》也提到了美国政府今年5月在与中国谈判上出现的前后严重对立的行为，先是宣称已经达成协议，几天后又突然宣布谈判破裂。

▲图为《华盛顿邮报》原文

因此，“德国之声”便引用欧盟一位外交官的话调侃说：尽管容克和特朗普进行了会谈，可如果我们真想给美国打电话办点正经事，还是不知道该打给谁的……

“联合声明，没有细节”

其次，英国《卫报》和美国《华盛顿邮报》也指出这份美欧的联合声明缺少很多细节，比如双方具体会怎么谈和怎么消除关税，都没有交代，就连具体的谈判时间表也都没有给出。

一位经济学家在接受《华盛顿邮报》采访时就表示，这份联合声明仅能体现了双方都有要谈的意愿，而且特朗普也完全有可能“在20分钟后就又发帖把这些协议都给否了”。

《今日美国》也补充说，美国白宫不仅没有透露任何谈判的细节，还拒绝回答一切对于美欧领导人具体谈了什么，在具体那些事情上达成了协议的提问。

这家美国媒体采访的专家也表示，双方达成的这个协议“意义不大”，不过是同意继续谈判，“并没有任何实质性的内容”。而且该专家认为特朗普与欧盟方面达成这个“继续谈”的协议的真正目的，是为了安抚他的支持者对他到处树敌的不满。

▲图为《今日美国》原文

“关税大战，并未停止”

再次，《华盛顿邮报》发现，尽管特朗普和容克宣布美欧在贸易上“停战”，美国政府并没有取消对欧盟加征的钢铁和铝制品关税，欧盟也没有取消对美国进口汽车的反击性关税。

同时，该报还认为，尽管特朗普表示他将不会对欧洲产品征收新的关税，他并没有完全把这个选项的口子给扎死，也就是说一旦谈判的进展令他不满意，他也有可能继续对欧洲“开战”。

▲图为《华盛顿邮报》原文

另外，《华盛顿邮报》还指出特朗普在贸易谈判上很喜欢“先软后硬”。

比如他在今年3月对一系列盟国征收钢铁关税时，也曾经先给了这些国家豁免政策，可由于这些国家并没按他的意思调整政策，他之后就直接来硬的了。

▲图为《华盛顿邮报》原文

“欧洲人，也不傻”

最后，美国《华尔街日报》等多家美国媒体还指出，容克今天和特朗普达成的这个缺乏细节的“停战协议”，也并不能真正代表欧盟28个成员国的意思。他还要再和这28个国家进行商议才行。

所以，特朗普目前在网上宣称的欧盟会大量购买美国的农产品与天然气的说法，并不一定会被28个欧盟成员国直接接受。毕竟，人家也要考虑从美国大老远把天然气先液化，再跨过大西洋运到欧洲，然后再重新气态化的成本问题……

更值得注意的是，就在特朗普与容克进行谈判的时候，正在日本访问的德国外长马斯在自己的社交账号上发了下面这么一个帖子，翻译过来就是“我们必须团结起来一同对抗关税大棒，我们必须遏制特朗普的做法，从而让他无法分裂欧洲”。

实际上，根据《华尔街日报》的报道，马斯此行正是为了联合日本一同对抗特朗普的。

让子弹飞一会儿

至此，在看完上面这些欧美媒体、专家乃至官员的分析和言论后，我们现在就得出所谓的“美欧停战”、“美欧要联手对付中国”、乃至“中国失策”的结论，都还太早。

所以，不妨让子弹飞一会儿，且看“不靠谱”的特朗普及其团队怎么和欧盟谈。同时，我们中国则应继续不受干扰地贯彻我们的开放政策，维护世界多边贸易体系，并与欧盟按照我们在此次中欧峰会上达成的协议推进我们的合作。

毕竟，不论特朗普怎么对着欧洲表演，他的“贸易保护主义”政策根基是不会变的。

这也充分体现在他和欧盟在达成协议前一天，在网上写下的这段话：

“关税是最好的工具！如果那些在贸易上对美国不公平的国家不和我们谈出一个公平的协议，就会遭到关税制裁。就这么简单。”

责任编辑：张玉