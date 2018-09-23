让美国失望了 制裁难阻中国进口军备会引中俄反抗

原标题：头条 | 让美国失望了！“制裁”难阻中国进口军备，反而会——

据《日本经济新闻》9月22日报道，特朗普政府20日决定对中国军方高官等实施制裁，理由是相关人员和机构违反《以制裁反击美国敌人法》从俄罗斯进口军事装备。

报道称，特朗普政府将俄罗斯最重视的军工产业列为打击目标，目的是加强对俄制裁，以及对中俄加强军事合作进行牵制。此举必然引起中俄反抗。

▲9月21日外交部例行记者会上，新闻发言人耿爽表示，中方对美方无理做法表示强烈愤慨，并已提出严正交涉。

香港《南华早报》网站9月21日援引分析人士的话称，美国对中国一家重要的防务单位实施制裁，不太可能影响中国与俄罗斯的、或在国际市场上的军火交易。

报道称，根据制裁措施，负责中国海外防务采购业务的中央军委装备发展部被禁止在美国境内及美国金融系统内进行外汇交易，还将被拒发出口许可证。

但分析人士称，上述制裁对中国在国际武器市场上的交易影响有限。俄高等经济学院高级研究员瓦西里·卡申说：“制裁对中俄合作的实际影响相当小。俄防务生产商此前已受到制裁，因此在军火交易领域，中俄已在利用特殊机制进行财务清算。”

▲9月13日，俄罗斯总统普京现场观摩“东方-2018”战略演习。（视觉中国）

另据俄新社莫斯科9月21日报道，俄联邦委员会国际事务委员会主席康斯坦丁·科萨切夫称，中国外交部针对美国制裁中国中央军委装备发展部及该部负责人一事的回应，是北京发出的“第一声警告”。

据报道，中国外交部发言人耿爽21日强调：“中俄是全面战略协作伙伴。双方一直按照平等互信、互利共赢的原则，在包括防务在内的各领域保持着正常的交流与合作……我们将同俄方一道，继续落实两国领导人达成的重要共识，推动两国战略协作向更高水平发展。”

与此同时，中方强烈敦促美方立即纠正错误，撤销所谓制裁，否则美方必须承担由此造成的后果。科萨切夫在脸书上发文称：“这是向美国人发出的严厉信号——玩制裁上瘾了。”

报道称，莫斯科卡内基中心“亚太地区的俄罗斯”项目负责人亚历山大·加布耶夫指出：“我不认为制裁会给中国的武器贸易造成影响。中国会继续购买它所需的、感兴趣的武器系统。中俄合作将持续下去。”

▲图为“东方-2018”战略演习期间，中方参演战车群。（新华社 杨再新 摄）

俄科学院东方学研究所专家德米特里·莫夏科夫说，制裁“完全不能令中国停下发展与俄互利合作的脚步，因为合作只会给双方都带来积极成效”。

俄世界武器贸易分析中心主任伊戈尔·科罗特琴科也表示，美国对中国军方的制裁完全不会影响北京与莫斯科在军事技术领域的合作。

法新社9月21日的报道称，莫斯科卡内基中心专家加布耶夫说，美国的最新制裁措施可能会使莫斯科和北京愈发靠拢。他在推特上说：“此举能遏止俄中两国间军火贸易的可能性很小。”

责任编辑：张义凌