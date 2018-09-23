曹俊明任广东海洋大学党委书记 曾任农科院副书记

原标题：广东省农科院党委副书记曹俊明任广东海洋大学党委书记

9月21日上午，广东海洋大学召开干部大会，宣布关于该校党委书记职务的任命决定。经省委研究决定，曹俊明任广东海洋大学党委书记。

会上，省教育厅副厅长邢锋充分肯定了到龄卸任的关志强同志在担任广东海洋大学党委书记期间的履职表现和工作业绩，充分肯定了叶春海同志在学校党委书记空缺期间主持学校党政工作表现出来的担当精神和宽阔胸襟。

邢锋介绍，曹俊明政治立场坚定，有省直机关和科研院所不同岗位的历练，担任副厅级领导干部16年，熟悉科研管理规律，善于与知识分子打交道，统筹驾驭能力强。曹俊明担任广东海洋大学党委书记是合适的。

曹俊明表示，完全拥护省委的决定，并感谢省委和各级组织的培养和信任。他表示，今后要努力加强政治建设，聚焦党建主责主业，认真履行第一责任人职责，认真落实党委领导下的校长负责制，全面推进学校事业发展。

叶春海在会议总结发言中表示，坚决拥护省委决定，热烈欢迎曹俊明同志来校工作。他表示，感谢省委组织部、省委教育工委、省教育厅对学校班子的关怀和支持。广东海洋大学将努力围绕海洋强国战略、“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设，加快推进高水平海洋大学建设，在服务广东沿海经济带发展中再创佳绩。

曹俊明

曹俊明简历

曹俊明，理学博士，二级研究员，博士生导师。主要从事水产动物营养饲料学研究及农业科技管理工作。

1994年获法国勃艮第大学理学博士，1995年至1997年在中山大学做博士后、工作（副教授、研究室主任），1997年至2002年在广东省人事厅工作，任副调研员、处长、省外国专家局局长，2002年至今在省农科院工作，任副院长、党组成员，2013年起任省农科院党委副书记。

曹俊明拥有不少科研成果。他曾主持国家自然科学基金、科技部星火计划项目、国家“水专项”、省自然科学基金研究团队和面上项目、省科技攻关、省海洋与渔业厅科技项目等项目60余项。近年来，主要开展水产动物抗氧化应激和免疫力营养调控、功能性饲料添加剂与新型饲料蛋白源的研究开发等科研工作。发表学术论文140余篇（其中SCI收录20篇），主编和参编专著各1部。在Genbank登录基因3个，获国家发明专利4件。获科技成果奖8项，其中作为第一完成人获原农业部中华农业科技奖一等奖1项、广东省科学技术二等奖和三等奖各1项、广东省农业技术推广奖一等奖2项。培养研究生50人。参与开发新产品40多个，产品和技术推广到100多家水产饲料企业，新增产值50亿元。2013年获得第十二届广东省丁颖科技奖，2014年获选国务院政府特殊津贴专家。

此外，曹俊明还有多项兼任职务。他还兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会理事，中国水产学会水产动物营养和饲料专业委员会委员，华中农业大学兼职教授、博士生导师，华南农业大学硕士生导师、博士生第二导师，上海海洋大学硕士生导师，广东省现代农业产业技术体系饲料产业创新团队岗位专家，广东省兽医公共卫生公共实验室主任，农业农村部水产动物营养与饲料重点实验室学委会成员，广东水产学会副理事长暨水产动物营养与饲料专业委员会主任委员，《饲料研究》编委、《广东农业科学》编委。

来源：微信公号“南方杂志”

责任编辑：吴金明