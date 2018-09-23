董事长称蔡英文当局非推翻不可 这个绿媒要反？

原标题：这个绿媒要反？

亲绿的《美丽岛电子报》董事长吴子嘉称，非推翻蔡英文当局不可！

蔡英文当局上任两年多来，两岸关系急冻、岛内经济发展滞缓，民众怨声连连。就连亲绿的《美丽岛电子报》董事长吴子嘉也看不下去了。日前，吴子嘉在参加某政论节目时直指，民进党做这么烂，到现在为止，也没做一件跟经济有关的事情，民众一抱怨，就说是假新闻，因此蔡英文当局非推翻不可！

台湾“中时电子报”23日报道称，吴子嘉在节目中批蔡英文当局，如今没有做一件正经的事情，也没有做一件有希望的事情，“这是非常糟糕的事”。

“中时电子报”报道截图

此前，民进党议员李建昌声称“希望大家不要看电视，世界会变得比较美好”，对此，吴子嘉痛批，这是要把台湾没有未来、竞争力差的原因推给政论节目。

近来，岛内针对蔡英文的民调颇多。台湾竞争力论坛学会此前发布民进党执政调查结果。调查显示，岛内民众对于蔡英文施政的满意度为：“非常不满意”高达37.3%，“不太满意”占31.4%，“还算满意”占17%，“非常满意”仅为5.8%，“无反应”占8.5%。对此，台湾竞争力论坛学会理事长庞建国表示，“合计满意度仅为22.8%，不满意为68.7%，即超过三分之二的台湾民众是不满意的。”

在此之前，台湾民意基金会还公布了一项蔡英文处理政事最新声望调查，结果显示，仅有31.2%的民众赞同，54.5%的人不赞同。台湾民意基金会董事长游盈隆表示，和8月相比，赞同蔡英文的人减少2.1%，不赞同的人上升4.6%，9月蔡英文的声望达到了自2017年8月以来的最低点，也是她自2016年5月上任以来第二低的时刻。

责任编辑：张义凌