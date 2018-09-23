辱华节目主持人：在瑞典侮辱中国人不会被调查

原标题：我在瑞典学习工作12年，这台辱华节目槽点多到不忍直视

文/ doufu

观察者网、环球时报等已经对瑞典国家电视台播放的辱华电视节目“Svenska Nyheter（瑞典新闻）”做了翻译和介绍，我再发布个人版本的翻译意义很小，因此我决定做一些补充性的说明，并表达一些个人看法。

尽管我无计划再对整个节目做翻译，我认为还是有必要对该节目的背景和这次辱华节目的内容做一个完整的叙述。首先，该节目在其制作者的眼中就不是所谓的娱乐节目，而是严肃的政治节目，只是会使用一些讽刺的语言风格而已。其节目定位从其官方公布的文案看是非常明确的——“satirprogrammet som ska förklara varför saker är som de är， och hur de

borde vara， och skämtar om sånt som är politik och sånt som man inte

visste var politik”，即这是一个致力于解释事物内在逻辑，事物本应该具有的面目以及拿大家不知道是政治但实际上是政治的事物来开玩笑的讽刺节目。

这是电视台自己公开的节目定位，还有什么好辩解的？有一点我还要专门强调一下，SVT即Sveriges Television（直译为瑞典电视台，我通常将其翻译为瑞典国家电视台）是直接归瑞典国会所拥有的国家电视频台，整个电视台的节目不登载任何商业广告，唯一可以称之为广告都是给自己的电视节目做宣传用的，是国家政治宣传机器的重要组成部分。另外一个具有相似地位的国家媒体是瑞典广播电台——Sveriges radio。

为了不偏离主题，我就不举其他无关的例子来论证SVT是如何开展政治宣传，行事其政治宣传的职能了。只是我忍不住还是要提一嘴，瑞典长期鼓吹言论自由、新闻自由，但SVT资历很深的政治节目制作人就在最近政党大选因为对瑞典反移民政党SD表态要与他们的观点划清界限而遭到换岗就充分体现其虚伪性——《瑞典国家电视台政论节目负责人因表态对反移民党极端言论保持距离而换岗》。

其他的话不多说。这期辱华节目，主持人Jesper在进入涉华话题时就坦然承认对中国人（他还重点提及俄罗斯）发表种族言论是被社会接受的，说侮辱东亚人、中国人的种族言论在瑞典也不会面临调查，但是对黑人，对阿拉伯人就完全不一样了。他们在节目中还特意播放了瑞典辱亚洲人的传统影像资料：

对于社会为什么存在对中国人或者说东亚人存在种族主义偏见时，主持人的解释是虽然中餐馆到处见，但生活中见不到中国人——这当然不是事实，但即使如此，这也不是可以对中国人进行种族歧视的理由。主持人坦诚对中国不了解，专门提到拥有着750万人口的重庆，在此处他还专门顺带提及ching chong这个歧视性用语。我在瑞典生活也超过12年了，从来没有听到任何中国人在瑞典有被这样称呼或者奚落过，我此前也没有在瑞典媒体上见过这个词汇，主持人刻意在节目中提及在瑞典曝光率极低的侮辱中国人的词汇只能被解释成是故意的。

在主持人介绍中国人口众多的背景情况时，主持人除了貌似客观得说中国存在55个少数民族，有两百多种语言（我们且不计较瑞典对语言和方言的定义问题——事实上按照中国人的理解，瑞典语，丹麦语挪威语都只是方言，甚至这些北欧方言和德语以及英语在中国的语境中都可以被看成是方言），主持人竟然说中国政府因此忙着镇压少数民族，比如藏族人，蒙古族人等等。这样的言论就是明确的造谣和诽谤了！或者说，既然他们认为中国人不会看SVT，那么主持人这样说话，那目的毫无疑问就是要给瑞典人洗脑了，这是典型的为诱导舆论进行的政治宣传！

在主持人提及国人游客时，他的评论重点放在嘲笑那个大妈哭喊“救命啊”就像是在用英语说“Kill me now”，而且他还放了两次，好让人确信喊“救命啊”就是在请求别人杀了她，为此主持人还开玩笑说如果是中国人遭遇翻船需要急救时，救护人员提到“kill me now”就肯定不会理会中国人而驶离了。这样取笑中文还不算过分，更过分的是，主持人竟然拿我国驻马拉维的刚刚卸任的大使——王世廷的名字来开玩笑说他是王拉屎，他故意用拉屎的英文现在进行时发音，并且在说完之后很自觉地补充这很种族主义。须知，中国的驻外大使代表的不是他个人，侮辱我国的大使，即是对中国国家尊严的侮辱和践踏！是可忍孰不可忍！谁能想象央视主持人在一套节目中侮辱外国使节的名字拼写用中文发音很可笑？这在任何一个国家难道不会是严重的外交事件吗？

此前环球网对该电视节目的翻译有意无意地遗漏了瑞典对中国游客遭受警察暴力处理事件的政治解读，事实上我们中国人早就从大使面对瑞典媒体的非常得体的回应中知道他们试图解读的方向——他们认为这是前藏区奴隶主Dalai窜访瑞典和瑞典要求释放中国依法逮捕的罪犯桂民海而遭受来自所谓的中国的报复。中国驻瑞典大使面对瑞典晚报以及快报的两次采访中的回应都有理有据，瑞典国家电视台完全不予报道，却拿自我解读当做真相来报道，分明是故意歪曲的。按照客观报道的原则，难道不应该在电视节目中公布我国大使的回应吗？他们在节目中只请来长期发表反华言论瑞典华裔记者Ola Wang来解读新闻，却不让已经公开接受瑞典两家大报纸采访，代表中国官方立场的意见抵达瑞典普通观众，这是无可争辩地对瑞典普通民众进行洗脑宣传。

至于节目最后播放瑞典国家电视台制作，可以放到优酷网，配有中文语音的辱华视频，我想我也不用再做任何描述和总结。代表瑞典官方态度，肆无忌惮表达针对中国人恶意的种族歧视言论的瑞典国家电视台是有意要挑衅中国人。作为在瑞典学习，工作生活了长达12年的中国人，我想对瑞典说，我在瑞典接受硕士和博士训练，从事研究工作，也在瑞典结识了我的妻子组建了自己的小家庭，本来我对瑞典是怀有感激之情的，但是现在完全没有了，我只对帮助过我的一个个的瑞典个体的人，包括我的博士导师心存感激。我宣誓，待我回国以后我不会再买任何一件瑞典品牌的商品。而我已经熟练掌握的瑞典语，也会成为我为国内同胞破除你们面对国人进行政治宣传的利器。我会和其他志同道合的国人同胞用自己的科研工作，在我的相关专业的科学和技术领域做出力所能及的贡献，推动中国的发展。

责任编辑：张义凌