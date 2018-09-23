诺贝尔奖得主“光纤之父”高锟离世 享年84岁

原标题：”光纤之父”高锟离世 享年84岁
据香港媒体报道，香港中文大学前校长、有“光纤之父”之称的高锟，今天（9月23日）下午在医院离世，享年84岁。
高锟光纤、宽带传送等科技成就极高，在国际学术领域获奖无数，并在2009年10月6日获得诺贝尔物理学奖，以表扬其“在光传输于纤维的光学通信领域突破性成就”。然而，高锟早于2004年时，证实患上阿兹海默症。
高锟在职业生涯中，持续钻研信号传送的研究，研发光纤通讯技术，并获得2009年诺贝尔物理学奖、爱迪生电信奖、马可尼国际奖、贝尔奖、巴伦坦奖章、利布曼奖等多个殊荣。1987年至1996年，高锟出任香港中文大学第三任校长，创立讯息工程学系、建筑学系，至2009年退休。
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