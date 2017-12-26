原标题：又变了！台当局改口承认印错“护照” 全数回收重印

台外事部门召开记者会说明为何错误使用美国机场图案。图片来自台湾联合新闻网。

图为台湾第二代晶片“护照”内页。（图片来源：绿媒）

图为美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场

海外网12月26日电 台外事部门发行新版“护照”内页底图遭质疑误用美国机场图样。经过三次改口，台湾外事部门“领务局”26日晚间召开新闻发布会，终于坦诚表示误植美国机场图样，向民众致歉，并将回收已发出的285本护照，重新印制发行。

据台湾“中央社”消息，台发行第二代芯片“护照”遭网友爆料内页图片错植，把美国杜勒斯机场当成桃园国际机场印在内页。台外事部门晚间举行记者会，发言人李宪章表示，图片误植，向民众表示歉意。“领务局”副局长蔡幼文说，将请合作厂商中央印制厂重印，在新印好的护照出来前，误植的护照不会再用，目前新二代芯片护照已发出285本，之后印好后会逐一通知，让这些民众免费更换。

蔡幼文在记者会上出示中印制厂美工人员当初拍的照片，强调该员机场航厦照片的确是改建前的桃园机场第一航厦，但为了让画面更丰富，加了飞机和塔台。尤其是，美工人员考虑到著作权问题，有更改建筑物线条，“但很不幸地激发他灵感的图片，是网络上误植为桃机的杜勒斯机场”。

蔡幼文表示，新的护照出来前，不会再用这批护照，目前申请换发护照的民众，会用第一代护照的安全存量，印好的会送回去看技术上如何做到抽换，至于产生的成本，就依照合约来执行，事情告一段落后，才会讨论惩处，并再次表示歉意，以后会更注意类似事情。

有意思的是，对于是否用错美国杜勒斯机场图样，台外事部门的是否几经更易：26日一早，台涉外部门公众会副执行长欧江安郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”，绝对不是美国机场。但当天下午，就有台涉外部门官员私下已坦承“用错了”，并表示他们正在查证流程何处出错，后续补救措施则要“回去想想办法”。晚间，台外事部门“领务局”再次出面解释，称底图是桃园国际机场，但涉及手绘时参考了网络图片，被误导为桃园机场图片。

对于已经印错的20万本护照如何处理，台外事部门的说法也前后不一，据“中央社”晚间稍早报道，台“领务局”称，第一批新版“护照”已印制20万份，“领务局”未来会设计新图案，待20万本发完后，会发行新图案版本。现有版本不会收回。但随后的记者会消息则透露，误植的“护照”将悉数回收重印。

据海外网早前消息，台涉外部门“领事事务局”开始发放第二代晶片“护照”，新“护照”升级防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用金属化表面凸起等，并全面更新“护照”内页图案，纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，但新换发的“护照”内页被指竟然使用美国杜勒斯国际机场的照片作为背景，被网友嘲讽“很棒，台湾要成为美国第51州了”。

对于台外事部门的回应，有网友讽刺称，照片根本不是桃园机场，还用解释吗？设计者一定是偷懒，网上随便下载一张照片以为是桃园机场。另有台湾网友批评，台当局这种做法太可笑，简直是自欺欺人。

桃园机场的第一航站楼落成于1979年，是当年十大建设之一的重大工程，深受当局关注。建筑师章翔设计桃机第一航站楼就是效仿杜勒斯机场所建，屋面部分以曲面造型处理，由结构专家林同棪运用当时最新的预力结构所建造，两个机场因为长相雷同而经常被误认。

责任编辑：刘光博