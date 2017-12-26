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台当局改口承认印错“护照” 全数回收重印

台当局改口承认印错“护照” 全数回收重印
2017年12月26日 20:34 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：又变了！台当局改口承认印错“护照” 全数回收重印

台外事部门召开记者会说明为何错误使用美国机场图案。图片来自台湾联合新闻网。台外事部门召开记者会说明为何错误使用美国机场图案。图片来自台湾联合新闻网。
图为台湾第二代晶片“护照”内页。（图片来源：绿媒）图为台湾第二代晶片“护照”内页。（图片来源：绿媒）
图为美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场图为美国弗吉尼亚州的华盛顿杜勒斯国际机场

　　海外网12月26日电 台外事部门发行新版“护照”内页底图遭质疑误用美国机场图样。经过三次改口，台湾外事部门“领务局”26日晚间召开新闻发布会，终于坦诚表示误植美国机场图样，向民众致歉，并将回收已发出的285本护照，重新印制发行。

　　据台湾“中央社”消息，台发行第二代芯片“护照”遭网友爆料内页图片错植，把美国杜勒斯机场当成桃园国际机场印在内页。台外事部门晚间举行记者会，发言人李宪章表示，图片误植，向民众表示歉意。“领务局”副局长蔡幼文说，将请合作厂商中央印制厂重印，在新印好的护照出来前，误植的护照不会再用，目前新二代芯片护照已发出285本，之后印好后会逐一通知，让这些民众免费更换。

　　蔡幼文在记者会上出示中印制厂美工人员当初拍的照片，强调该员机场航厦照片的确是改建前的桃园机场第一航厦，但为了让画面更丰富，加了飞机和塔台。尤其是，美工人员考虑到著作权问题，有更改建筑物线条，“但很不幸地激发他灵感的图片，是网络上误植为桃机的杜勒斯机场”。

　　蔡幼文表示，新的护照出来前，不会再用这批护照，目前申请换发护照的民众，会用第一代护照的安全存量，印好的会送回去看技术上如何做到抽换，至于产生的成本，就依照合约来执行，事情告一段落后，才会讨论惩处，并再次表示歉意，以后会更注意类似事情。

　　有意思的是，对于是否用错美国杜勒斯机场图样，台外事部门的是否几经更易：26日一早，台涉外部门公众会副执行长欧江安郑重澄清表示，那“百分之百是桃园机场”，绝对不是美国机场。但当天下午，就有台涉外部门官员私下已坦承“用错了”，并表示他们正在查证流程何处出错，后续补救措施则要“回去想想办法”。晚间，台外事部门“领务局”再次出面解释，称底图是桃园国际机场，但涉及手绘时参考了网络图片，被误导为桃园机场图片。

　　对于已经印错的20万本护照如何处理，台外事部门的说法也前后不一，据“中央社”晚间稍早报道，台“领务局”称，第一批新版“护照”已印制20万份，“领务局”未来会设计新图案，待20万本发完后，会发行新图案版本。现有版本不会收回。但随后的记者会消息则透露，误植的“护照”将悉数回收重印。

　　据海外网早前消息，台涉外部门“领事事务局”开始发放第二代晶片“护照”，新“护照”升级防伪技术，包括增加持照人第3影像、防伪胶膜采用金属化表面凸起等，并全面更新“护照”内页图案，纳入台湾各县市特色景点地标及风土民情等主题，但新换发的“护照”内页被指竟然使用美国杜勒斯国际机场的照片作为背景，被网友嘲讽“很棒，台湾要成为美国第51州了”。

　　对于台外事部门的回应，有网友讽刺称，照片根本不是桃园机场，还用解释吗？设计者一定是偷懒，网上随便下载一张照片以为是桃园机场。另有台湾网友批评，台当局这种做法太可笑，简直是自欺欺人。

　　桃园机场的第一航站楼落成于1979年，是当年十大建设之一的重大工程，深受当局关注。建筑师章翔设计桃机第一航站楼就是效仿杜勒斯机场所建，屋面部分以曲面造型处理，由结构专家林同棪运用当时最新的预力结构所建造，两个机场因为长相雷同而经常被误认。

责任编辑：刘光博

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