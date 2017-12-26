台军防务报告书曝光台“保命武器”:不便详细说明

原标题：台军防务报告书曝光台湾“保命武器”：不便详细说明

台防务报告书示意“重层吓阻”，其中有一项“从台湾本土发射直抵对岸的装备”（红箭头处）。（来源：联合报）

海外网12月26日电 台防务部门今天（26日）发布2017年“防务报告书”，这是民进党执政后发布的第一本防务“白皮书”。台媒称，书中有一年来解放军机舰远海长训“绕台”的详尽记录，并以此论证解放军的“军力威胁”，并称台军将以“创新/不对称”作战思维，研发“以预期外的装备、使对方难以预测或防范的战术战法”。

据台湾《联合报》报道，报告书中还将“发展精准打击武器”列为首要。在报告书发布会中，尚未解密、射程达1200公里的“雄二E巡航导弹”再度受到关注。台防务部门发言人陈中吉对此回应称：“这是我们保命的根本，不便详细说明。”

新战略：防卫固守、重层吓阻

据报道，台防务部门在新版报告书中，不但提出“防卫固守、重层吓阻”新战略，也正式将“战力防护、滨海决胜、滩岸歼敌”列为台军正式“建军战略”。

报道称，在宣示将针对解放军建构“不对称战力”时，报告中特别出示一纸示意图，说明“重层吓阻”的作法，其中有一项“从台湾本土发射直抵对岸”的装备，引起注意。

图为陆射型“雄二”反舰导弹。（图片来源：联合报）

雄二E巡航导弹，台军“保命根本”？

据报道，针对报告书中称，台军有能“自台湾本岛攻击大陆本土”的导弹武器，岛内关切这指的是不是尚未解密的“雄2E巡航导弹”。台防务部门发言人陈中吉表示，这只是一个示意，“但没标上的，不代表它不存在。”

陈中吉称，面对大陆日益强大的军事力量，台军需要积极应对、“集思广益”，图表只是说明“重层吓阻”的意象与理念；其他如“资通电军、网络攻防及其他先进科技”，不便太过详细说明，“这是我们保命根本”。

台军“不对称作战”六大项目

报道称，针对“不对称”建军规划，台军防务报告书中披露六大项目：

一、重点发展精准打击武器，提升整体作战效益；二、筹建通资电反制装备，检讨运用创新之战术战法；三、陆军持续建构高效能反装甲导弹及人携式短程防空导弹，强化滨海阻击能力；四、持续筹建轻快任务多元的高效能作战舰艇；五、筹获新式智能型水雷，建置快速布雷艇，提升布雷作战整体效能，有效迟滞敌作战攻势；六、发展无人飞行载具，以提升联合情监侦效能，开创联合防空作战有利态势。

台空军要发展“滑跳板战术”

据报道，针对报告书中所披露的“建军项目”，台防务部门日前召开为期两天的“战术战法研讨会”，由台防务部门负责人冯世宽主持开幕，全程由台军“参谋总长”李喜明参与，由台军高层下达指示，要求台陆海空均展开“不对称战术”的研发。

据透露，冯世宽称，解放军“第一击”或将破坏台湾各重要空军基地跑道，对此，他已要求台空军各基地发展“滑跳板战术”，技术可行性已经由台空军与中正理工航空专家建案研究。

台军主张建构一批“外型如同渔船或游艇”的微型攻击艇。（来源：联合报）

扮作渔船？台海军要建“微型攻击艇”

报道称，台军“参谋总长”李喜明也在会中称，他主张台海军要建一批每艘2到3人操作的微型攻击艇，不具备战斗系统与雷达，只搭载1枚反舰导弹，外型涂装都比照“民用渔船或游艇”，以“混淆敌军侦搜”。

李喜明称，这些微型攻击艇战时从各个渔港出击，在陆上观通系统或海上大型主战舰艇引导下，专门攻击大型登陆舰，“让敌军防不胜防”；而这些微型导弹攻击艇，部分可以搭载人员携行式的刺针防空导弹，以“反制敌军空中威胁”。

台陆军建构“美系陆基战术导弹”

至于台陆军，李喜明称，希望台陆军建构比照美军ATACMS陆基战术导弹系统，凭借其远距打击的能力，执行“跨区支持友军”或“外离岛作战”。

报道称，ATACMS是一种超音速远程战术导弹系统，可从台陆军多管火箭系统中发射，射程可达300公里。台“中科院”曾表示可从“雷霆2000”进行性能提升仿制，岛内怀疑代号“向阳”就是此案研究案。

弦外之音？公开叫嚣“台美军事合作”

报道称，这份报告书中另一重要弦外之音，是除了军售流程与部分项目外，台方首度将“台美部队来往台湾与美国本土进行协训交流”在防务报告书中进行“公开论述”，并提及美国持续向台方供售所需防御性武器，“确保台方维持足够防卫能力，并建立全方位军事交流管道。”

报道还称，“台美”部队层级交流协训、观摩操演、整体战力评估、高阶会谈“双边互动”等，“在质与量上均有实质进展”，象征“美国对台湾具体的支持与安全承诺”。

中方严正回应美国涉台问题：立即停止军事联系！

美方近期在涉台问题上频繁“挑衅”。6月29日，美国政府通知国会，决定向台湾出售总额约14亿美元的武器装备。12月21日，美国国防部又对解放军军机绕台回应称，“美国将坚定支持台湾自我防卫能力，提供防御性武器”，以对抗任何“威胁台湾的武力”或“其他形式胁迫。”

对于美国对台军售，外交部发言人陆慷强调，任何人都不能动摇中国政府和中国人民捍卫国家主权和领土完整、反对外来干涉的坚定意志和决心。中方强烈敦促美方恪守在中美三个联合公报中作出的严肃承诺，撤销上述售台武器计划，停止美台军事联系，以免对中美关系和双方重要领域合作造成进一步损害。

国防部表示，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。中方坚决反对任何外国政府向台湾出售武器。美方行径严重违反中美三个联合公报特别是“八·一七”公报原则，公然干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，损害两岸关系和平发展和台海和平稳定。国防部强调，中国军队在维护国家主权和领土完整问题上的立场是坚定的、明确的。我们强烈敦促美方恪守中美三个联合公报的原则，撤销有关对台军售项目，停止售台武器和美台军事联系，以免给中美两国两军关系及台海和平稳定造成进一步损害。

国台办发言人马晓光也再次强调，我们坚决反对台湾与美国进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器，任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果。

责任编辑：刘光博