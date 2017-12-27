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台湾新党发言人王炳忠回忆被搜索情景：余悸犹存

台湾新党发言人王炳忠回忆被搜索情景：余悸犹存
2017年12月27日 09:02 环球网
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　　原标题：王炳忠回忆被搜索情景：那天之后不敢一个人睡觉

新党发言人王炳忠（右）。（图片来源：台湾“东森新闻云”）新党发言人王炳忠（右）。（图片来源：台湾“东森新闻云”）

　　中国台湾网12月27日讯 新党发言人王炳忠19日清晨6时许在脸谱网（Facebook）直播，台当局“调查局”人员拿出台北地方法院核发的搜索票，指王炳忠涉及岛内所谓的“安全法”，因此要求入门调查，王要求律师到场才要开门，但检调单位表示，王是证人身份，律师不需在场，便请来锁匠开门进入。据台湾“东森新闻云”报道，王炳忠26日表示，自己从那天之后就不敢一个人睡觉，只要离开党部、准备回家、各种移动，都必须即刻与父亲联系，心中余悸犹存，非外人所能体会。

　　遇检调单位搜索当天，王炳忠在家里用脸谱网直播，影片中可见台“法务部调查局”人员、警方持着法院的搜索票要求开门；王炳忠则回批“搞得是白色恐怖”“不能随便开门，莫名其妙侵犯人权”“搞得比黑道还黑道”。双方僵持近40分钟，最后警方派出锁匠开门。而经“调查局”及台北地检署长时间侦讯后，王炳忠被北检请回。

　　王炳忠表示，虽然离事件发生已过了一周，但当天的每分每秒，连续18小时的疲劳讯问，依旧恍如昨日。全家人皆遭搜索、“侦讯”，18小时的“证人”时光，其实就是被当“嫌犯”的对待。他说，他现在仍然不敢一个人睡觉，凡是离开党部、准备回家、各种移动，都即刻与父亲联系，请父亲陪他一起过夜。

　　王炳忠提到，如果当时没有直播，他可能人间蒸发18小时，关在那神祕的“青溪”里；因为如果送到北检，“司法”记者还会接获消息，但当天十几人是先被送到“青溪”，昔日“警总”拷问政治犯的阴森山区里，又因“证人”身份不能行使缄默，然后再从他们的证词中罗织罪名，上演“证人转被告”的惯用剧本。

　　王炳忠强调，外界看他还算镇定，开始恢复上各节目，但心中仍余悸犹存，非外人所能体会。（中国台湾网 李宁）

       来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌

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