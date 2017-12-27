台新党发言人王炳忠回应“不敢再去大陆”:坦荡荡

原标题：新党宣布成立“台胞服务委员会” 明确表示不服务“台独”
新党主席郁慕明。（图片来源：台湾《中国时报》）
中国台湾网12月27日讯 据台湾《中国时报》报道，新党主席郁慕明昨（26日）说明新党赴大陆“创新之旅”，并宣布成立“新党服务委员会”，服务在大陆经商求学的台湾同胞。郁慕明说，台商台生在大陆遭遇问题，新党愿协助，但只帮认同自己是中华儿女、反“台独”的人， 主张“台独”的人，就交给绿营自己照顾。
郁慕明指出，这个“新服会”，并不是真的要成立办公室或据点，新党是采取联络人制度，不会违反两岸法令以及两岸分际。大陆不允许成立NGO据点，如果在大陆成立据点，台湾又会有意见。因此他采取联络人制度，新党在上海的联络人即“据点”，台胞有困难可找联络人，再由新党出面协助。
郁慕明表示，许多台商、台生可能在大陆求学就业甚至创业，可能遇到问题，新党有专人直接对口国台办，也有熟悉两岸法律的专业律师可以协助。他也提到，在台陆配、陆生也可以寻求协助。
至于外界质疑成立据点资金从何而来，郁慕明表示，都是采取联络人制。如果真的怀疑新党金流，执政者掌握权力，“欢迎来查，新党坦荡荡，问心无愧。”至于日前被搜索的新党发言人王炳忠是否将来不敢去大陆？王炳忠则说，他所做的都是法律允许下的交流，只要台湾法律仍允许两岸民间交流，他就坦荡荡。（中国台湾网 李宁）
来源：中国台湾网
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