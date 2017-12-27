台艺人叹台湾办事效率低:台已成全中国最落后的省

原标题：叹办事效率低 台艺人：台湾已成为全中国最落后的省

刘乐妍常在脸书发文痛批台湾。（图片来源：台湾“中时电子报”）

中国台湾网12月26日讯 据台湾媒体报道，台湾艺人前女F4成员刘乐妍近年来演艺重心逐渐转向大陆，体验过大陆生活便利的她常在网络上痛批台湾的各种办事拖拉和生活不便，也常与网友因为意见分歧而隔空交火。她于昨（25）日在脸书再次发文“台湾已经成为了全中国最落后的一省”，再度引发热议。

刘乐妍昨日在脸书发文，开头就炮轰“台湾已经成为了全中国最落后的一省”。她表示，在台湾趁着空档去了远东银行和土地银行办事，才发现没有短信通知功能；去“中华电信”申办银行户头缴电话费，没想到作业流程竟需要一到二个月；信用卡代缴要45个工作日，就连现金支票入到银行也要等5到7天。如此的低效让她不得不感叹：“台湾…我的故乡”。

来源：中国台湾网

责任编辑：张建利