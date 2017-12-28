台“独派”又斩首蒋介石铜像 仰天大笑称是第六颗

原标题：台“独派”又斩首蒋介石铜像 仰天大笑称这是第六颗

台警方寻获蒋介石铜像头部。（图片来源：台媒）

海外网12月28日电 位于台北市中正高中的蒋介石铜像21日遭利器“斩首”，并被白漆喷上“不移除不改名就砍头”，铜像头部失踪。今天（28日）上午，台警方搜查“独派”人士郭志刚等3人住处，查扣手机发现相关照片，随后在台立法机构旁“独派”人士常驻帐棚内找到铜像头部。

蒋介石铜像头部在台立法机构旁边帐篷被发现

据报道，郭志刚是“独派”组织“台湾建国工程”队长，早前就曾持高温焊枪、红漆毁损位于阳明山的蒋介石铜像。郭志刚今天（28日）上午住处遭搜查后，立刻在社交媒体发声明称，他还来不及删除手机资料，手机就被警方查扣，手机内相关照片也被当成证据。他声称，“好汉做事好汉当，我一人一肩全扛下”，随后带警方去“秘密基地”取出头像。

报道称，郭志刚还声称，“这是我砍的第六颗”。他此前曾砍了阳明山蒋介石铜像两次，并被台北市长柯文哲提告，目前仍在法院审理中，如今又被中正高中提告。对此，他仰天长笑，相信自己做的事情是对的，称是“为了台湾社会公益及转型正义”，并扬言“我不下地狱，谁下？”

据报道，台警方已依照毁损等罪嫌将郭志刚等3人移送法办。

位于台北市中正高中的蒋介石铜像遭“斩首”。（图片来源：台媒）

据此前报道，位于台北市中正高中的蒋介石铜像21日被发现遭“斩首”，铜像身上还被人用白漆喷上“不移除不改名就砍头”9个大字，校方21日早巡查时发现该情况，先以帆布覆盖铜像再报警。

台媒称，中正高中校方初步研判，该事件可能是趁着20日晚黑夜所为。校方还称，由于该高中过去从未发生过铜像遭破坏的事情，因此校方相当紧张，忧心学生安全，将加强校内巡查。

蒋介石铜像遭人“断头”喷漆，现场发现一把小锯。（图片来源：台媒）

蒋介石铜像频遭“斩首”

这不是蒋介石铜像第一次被破坏了。4月22日，台北市著名景点阳明山花钟公园旁的蒋介石铜像，被人发现遭“断头”，并漆上“杀人魔”等字眼。警方表示，现场遗留一把小锯，断头则不翼而飞，目前正翻查闭路电视画面，以厘清疑犯的身份。而先前数度破坏蒋介石铜像的“独派”团体“台湾建国工程队”已发布声明，强调此次行动是要告慰日本殖民者八田与一的在天之灵。

蒋介石铜像被“斩首”。（图片来源：香港中评社）

4月8日深夜，“台湾建国工程队”以竹竿绑菜刀“斩首”新北市新店区莒光路的蒋介石铜像，还把斩下的铜像头拿在手上和放在地上拍照，此前，台北市长柯文哲曾对“斩首”行动呛声，称不要看铜像不爽就要“斩首”，这样有助于社会和谐与团结吗？

近年来，在“转型正义”的口号下，蒋介石在全台各处的铜像雕塑屡遭破坏，甚至被“斩首”。12月5日，民进党团强力推动“促进转型正义条例”三读通过。对于条文中规定“出现于公共建筑或场所之纪念或缅怀威权统治者之象征，应予移除、改名，或以其他方式处置”，舆论担忧全台名为“中正”的校名和路名都将改名，连硬币和钞票也可能要改版。

此外，各地的蒋公铜像也成为了讨论焦点。据了解，全台蒋介石铜像未有确切统计数字，但“独派”作家林双不曾称岛内共有45000座蒋介石铜像。“促转条例”的通过意味着这45000座铜像都面临被强拆的命运。

针对岛内的纷繁复杂的舆论，绿营人士纷纷作出表态，称带有“中正”字眼的标的物不会被更名或移除。不过，民进党“立委”刘世芳“补刀”称，“促转条例”有关“威权象征”的主要目标其实是“中正纪念堂与桃园两蒋陵寝”。据了解，中正纪念堂和两蒋陵寝目前都由台防务部门派礼兵驻防，未来可能将撤防，中正纪念堂内的蒋介石塑像和两蒋陵寝也可能被移除。

责任编辑：刘光博