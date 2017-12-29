原标题：大陆军机绕台频繁 蔡英文挑衅：防务预算逐年增长

台湾地区领导人蔡英文发表年终讲话。（图片来源：台湾“中央社”）

海外网12月29日电 台湾地区领导人蔡英文29日下午赴桃园龙潭参访台“中科院研发展示馆”，了解台湾防务自主研发成果并与媒体进行年终茶叙。针对近日解放军军机日绕台频繁，蔡英文发言时再一次将矛头对准大陆，声称“大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定。”蔡英文还进一步挑衅称，“台湾的防务预算将逐年增长。”

据台湾《联合报》报道，蔡英文演讲时最先提及了解放军军机绕台一事，并称“中国大陆在区域内军事活动频繁”，随后，她再次抹黑大陆声称“大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定。”而台湾才是区域安全稳定的维护者”。

另据岛内亲绿媒体报道，谈及两岸关系，蔡英文则宣称：“将不卑不亢、稳住两岸，维持区域和平与稳定”，并再次重申“维持现状”是台当局不变的立场，“会尽责保持善意，维持稳定一致且可预测的两岸关系。”

蔡英文最后总结台当局关于两岸关系的政策时称，在两岸关系方面“台当局不会暴走、僵住或走不相往来的老路。”

图为解放军军机绕台资料图（图片来源：台媒资料图）

另据海外网早前消息，台防务部门于26日曾公布了一份蔡当局任内所谓的第一本“防务报告书”，报告中称，解放军军机与军舰年内绕台的航次为：23次军机绕台，及2次航母绕台。

不仅如此，蔡英文还在公开场合不断抹黑大陆，声称“大陆在东亚区域频繁的军事动态，已经一定程度影响了区域的安全稳定。”她甚至指示，台军应时刻严密监控解放军动态，并适时采取必要措施，确保安全及区域和平稳定。

对此，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校28日回应指出，台湾是中国的一部分，哪里来的什么“国防报告书”？中方坚决反对美台进行任何形式官方往来和联系。任国强指出，中方愿以最大的诚意争取和平统一的前景，但必须正告“台独”势力，中方维护国家主权和领土完整的决心是坚定不移的，任何挟洋自重、“以武拒统”的图谋都是徒劳的。只有坚持“九二共识”，维护两岸关系和平发展，才能确保台海和平稳定。

责任编辑：刘光博