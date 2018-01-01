今年元旦蔡英文还是无话可说？媒体：她羞于启齿

原标题：今年元旦蔡英文还是无话可说

2018年的第一天，蔡小姐带着陈建仁公开亮相，在办公室前，旗也升了，音乐会也办了，但蔡大小姐还是一句话也没有说。这是2016年上台以后，她给自己定下的规矩。不过与2017元旦相比，却有很多的不同。

去年元旦，初登宝座的蔡英文雄心勃勃，她上台没几个月就主持启动了一系列“重大”改革，什么“新南向”，什么“向原住民道歉”，什么“国舰国造”，什么“年金改革”，什么推进“非核家园”等等，这些所谓的改革迅速引发各方争议，把岛内搞得沸沸扬扬，没了宁日。

但彼时的她，正坚定地认为自已是一位虽千万人吾往矣的改革者，深信着熬过一时的纷扰，岛内民众就一定能体会到她的“伟大”。所以“少说多做”“忍辱负重”是必要的，于是，她破天荒地取消已经行之有年的元旦文告，一时间社会舆论哗然。

只可惜，这一整年的轨迹基本上都没有按蔡小姐美好的预想运行。2017年，光花钱不顶事的“新南向”办公室解散了，没等来实际改变的台湾少数民族“反水”了，号称要造“国舰”的庆富骗局也被揭穿了，反“年金改革”的抗争一年来更是没断过，而“非核家园”的美梦目前也正笼罩在了一片雾霾之中。难怪台湾民意基金会昨天（2017年12月31日）公布的民调会显示，与赖清德和柯文哲相比，蔡英文的声望已是敬陪末座，但在台湾民众心里的反感度，却以34.1%独占鳌头。拿着这样的成绩，哪里还有脸发表什么公开讲话呢？不如就草草在脸书上留下几行不痛不痒的文字对付一下算了。

所以说，去年蔡小姐是想“少说多做”，但今年她实在是“羞于启齿”。去年蔡小姐还觉得自已是“忍辱负重”，但今年她真的是不想“自取其辱”。这就是两次元旦蔡小姐都没有公开发表讲话，但在心理层面却出现的巨大差别。

来源：今日海峡

责任编辑：张岩