蔡英文才宣布量产无人机就遭打脸:落后解放军10年

原标题：蔡英文才说量产无人机就遭打脸：落后解放军10年

“腾云”无人机挂弹模型。（来源：台媒）

海外网1月2日电 日前，蔡英文高调宣布将量产无人机遭打脸，外界有声音称无人机“落后解放军10年”。有台湾网友更是留言奚落称，“确定只有10年吗？”

据台媒报道，蔡英文宣布量产“腾云”机无人机，号称是台湾自主研制具有侦查能力的多功能无人机。根据台湾“中山科学研究院（中科院）”武器研发，均区分为关键技术阶段、展示确认阶段，及工程发展三阶段，最后再经军种进行战术测评，目前“腾云”机的第三阶段预算，从2018开始到2021年为止已编列34亿元（新台币），准备研发确定侦搜、干扰型及攻击等类型的无人机，但距离到部队达到无人机战力，仍有很长一段路要走。但解放军所使用的“翼”龙无人机，可以在空中滞留时间长达20小时，作战半径可达200公里。

《亚太防务》总编郑继文则认为，解放军无人机发展很多型式，不仅有侦搜使用，也有攻击型的无人机，甚至还可以挂载高达20多型弹，包括各种大小尺寸的飞弹、炸弹，相对“中科院”所发展的无人机，都是“中科院”自己在搞，虽然载台有“红雀”、“锐鸢”、“腾云”等，但总体来讲，无人机在台海军事现况来说，“中科院”所研发的无人机的作战效能很低，再加上解放军的防空武力及系统也很强，台军的无人机在台海作战中的效能及生存性其实是令人怀疑的。这也是台军部队迄今不太愿意投入无人机的使用。

郑继文指出，蔡英文宣布无人机的量产，主要是因为防务自主才有此种发言，或许是“中科院”给蔡的讯息是有误差，再加上防务幕僚也没有很严谨的判断，因此才造成蔡英文轻率的发言，事实上蔡英文是为“腾云”机勾勒出一个远景，并非明年就可以量产。因为就他们所了解“腾云”机不可能在明年就可以量产，就算是4至5年量产都有点难，主要就是“中科院”还没有发展完成。就算明年可以量产，拨发部队使用到形成战力，可能要10年以后。

郑继文强调，解放军在2015年就早已配发无人机在部队使用，天安门解放军阅兵时就已经配装部队了，而且这几年的军事大改革，包括师改成旅、旅又改成合成旅、合成营等，而无人机早已编入合成营中，实际在部队中运用，这和台军目前还在探索阶段，因此两岸在无人机的运用上，两者差距实在还是很大。

关于无人机，台湾网友也一致不看好，有网友奚落，“与大陆确定只有10年的差距吗”；还有网友讽刺，“还是对外军购比较先进吧”。

责任编辑：张建利