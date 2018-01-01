楼市突然传来大消息：这里的房子五年不准卖

原标题：突然！楼市传来大消息：这里的房子五年不准卖！

2017年的最后时刻，楼市再爆大新闻！

深圳突然宣布：在一块即将在2018年2月1日出让的住宅用地上，施行限售政策，限售期为5年！

12月30日，深圳规土委在官网上公布了四块“二类住宅用地”的转让消息。

其中前三块土地全部为“纯租赁”地块，具体信息如下：

根据土地转让公告，上述三块土地“建设全年期自持租赁住房，项目建成后，宗地内租赁住房和商业用房在70年出让年期内自持。自持是指租赁住房及商业用房限整体登记、不得分户登记，不得转让，允许抵押但抵押金额不得超出合同地价与建筑物残值之和”。

也就是说，上述三块用地的房子，只有整体的房产证，不是每套一个证。

第四块土地，就是“限售地块”，具体信息如下：

这块地在深圳坪山（见下图），土地面积1.9万多平米，未来建筑面积8.63万平米，其中至少配建人才住房15290平方米，还有商业、幼儿园等。土地转让采用“单限双竞”的办法以挂牌方式出让，即：限成交地价、竞成交地价和人才住房面积。

当这块土地达到最高限价12.545亿元的时候，就开始竞“增加的人才住房面积”，相应就缩小了可以出售的普通商品房面积。

从转让合同里可见，普通商品房部分可以向社会公众出售，但购房者在拿到不动产证之后5年内不得转让。

限售是楼市调控的主要杀手锏

在楼市调控越来越猛烈的背景下，限售，成为目前楼市调控的主要杀手锏。

所谓限售，是指新购住房需取得产权证满一定年限，方可上市交易或办理转让公证手续。这些年限大部分都设置在2到3年不得转卖，深圳这块住宅土地的房子是5年不能卖。

约50个城市公布了“限售令”

第一个限售的城市是厦门，2017年3月23日厦门新规，要求新购住房需取得产权证后满2年方可上市交易。

随后，有大约50个城市公布了“限售令”，限售期间一般是2年到5年不等，一些城市甚至在二手房交易里，也实施了“限售令”。

2017全年，深圳没有出让一块“建成后房屋可供出售”的普通住宅用地，这在大城市里是唯一的。2018年出让的第一块普通住宅用地，就附加上了限售5年的条款。可见，政策没有放松的迹象。

值得注意的是，北上深三大一线城市，一直没有针对普通商品房实施限售。虽然此次深圳推出的“限售令”只是针对特定地块，但也意味着，“北上深不限售”的局面开始改变了，2018年楼市调控会持续。

责任编辑：张建利