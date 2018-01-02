洪秀柱:蓝营若“反独”不促统 等于变相“台独”

原标题：洪秀柱：泛蓝若只“反独”不促统 等于是变相“台独”

洪秀柱2日出席“泛蓝联盟”总召交接典礼。（图片来源：香港中评社）

海外网1月2日电 国民党前主席洪秀柱今天（2日）出席“泛蓝联盟”总召交接典礼时表示，泛蓝不应该只是“反独”，还要促统，如果只“反独”不促统，就只是保持现状，“等于是变相‘台独’”。

据香港中评社报道，结合深蓝和军公教人士的“泛蓝联盟”2日举行总召交接典礼，总召由前新党“立委”郑龙水交接给国民党籍前台湾发展研究院院长林忠山，属于联盟精神领袖的洪秀柱也出席该活动。

对于过去一年多来台湾的遭遇以及民众的痛苦，洪秀柱在致辞时表示，谁让老百姓受苦受难，大家都清楚。国民党的振作比什么都重要，未来再不团结起来，台湾没有希望。她还称，“泛蓝联盟”协助国民党整合力量，譬如有人因为喜欢洪秀柱而支持国民党，有人因为喜欢吴敦义而支持国民党。

洪秀柱强调，泛蓝不应该只是“反独”，还要促统，如果只“反独”不促统，就只是保持现状，“等于是变相‘台独’”，如果永远保持现状，脚步不向前走，会有未来和希望吗？因此，“反独”的目的在促统，唯有“反独”才能救台湾。洪秀柱称，未来什么地方需要，我们就去发声，结合更多力量来做这些事情，在“九合一”选举中，对于在公平、公正、公开制度中脱颖而出的候选人，我们就一起去帮助，让他顺利当选，否则政权拿不回来一切都没法谈，唯一的方式就是把政权拿回来。

洪秀柱喊话国民党：不可放弃国家统一

此前，洪秀柱曾呼吁国民党不可以为了选票，放弃追求国家统一。洪秀柱12月17日出席“蓝天柱力团”主办的民间国是论坛时表示，民进党上台后，让中华文化在台湾“断根灭族”，“现在年轻人动不动就说我们台湾怎样，他们中国怎样，这不就是‘一边一国’吗？”她说，民进党的作为就是在搞“文化台独”，让“台独”鲸吞蚕食，结果年轻人的思想逐渐转变，很自然地就讲“大陆是中国”。

洪秀柱称，台湾地区宪制性规定就是“一中”的规定，台湾只是一个地方，是中国主权所及的“一部分”，目标是要追求国家统一。而有人说现在讲统对国民党不利，她认为，政治人物要有责任引领潮流、带领民意，而不是随波逐流、人云亦云。“如果抛弃灵魂，那这个党也永无翻身之地！”

洪秀柱：两岸要同做抬头挺胸的中国人

洪秀柱早前来大陆出席活动时，也曾恳切希望两岸能携手合作，做抬头挺胸的中国人。洪秀柱11月9日前往北伐战争湖北汀泗桥战役旧址，悼念当年为了完成中国统一而牺牲的北伐将士们。

洪秀柱表示，两岸之间血浓于水、骨肉相连，希望冬天快点过去，春天早点来，同时也希望两岸未来能够共同携手合作，在世界上一起做抬头挺胸的中国人。（综编/海外网 张申）

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