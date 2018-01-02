港“辱国议员”冲击立会罪名初步成立 2天后续审

原标题：香港“辱国议员”冲击立会罪名初步成立 2天后续审

游蕙祯、梁颂恒冲击立法会案开审（图片来源：大公报）

海外网1月2日电 香港“青年新政”前立法会议员游蕙祯及梁颂恒，涉嫌2016年底冲击立会会议室，两人连同三名前议员助理锺雪莹、杨礼康及张子龙被控参与非法集结罪及企图强行进入罪，案件今日（2日）在九龙城法院续审，法官裁定5名被告罪名初步成立，案件押后到周四（4日）续审，届时游蕙祯及梁颂恒将决定会否出庭作供。

据香港东网消息，裁判官2日早上就法律争议裁决，指立法会已开会并发出特别许可，批准8名立法会人员出庭作供，故涉案的闭路电视片段亦可呈堂。此外，辩方早前质疑法庭偏帮控方，裁判官今（2日）直指辩方的说话对法庭不敬，亦毫无根据，明言控辩双方均有责任协助法庭处理法律争议，故辩方说法并不恰当。

2日下午，控方指出，游蕙祯及梁颂恒在案发时已非立法会议员，在香港特区法官于2016年10月中旬的判词中，只称仍未决定二人是否已失去议员资格。在同年11月中旬颁下的判词中，香港特区法官裁定两人已于10月中旬丧失议员资格，而立法会主席已无权为两人再监誓。之后的终审庭判词亦确认二人在案发时已非议员。

案件的五名被告依次为梁颂恒（30岁）、游蕙祯（25岁）、杨礼康（24岁）、钟雪莹（25岁）及张子龙（29岁）。5名被告人被控一项参与非法集结罪，控罪指他们于2016年11月2日，在立法会综合大楼二楼立法会会议室一外面，连同其他人参与非法集结，并作出扰乱秩序或带有威吓性、侮辱性或挑拨的行为，意图导致或相当可能导致任何人合理地害怕如此集结的人会破坏社会安宁，或激使其他人破坏社会安宁。他们被控的另一项企图强行进入罪，则是非法集结罪的交替控罪，该罪指他们当日连同其他人企图以暴力方式进入上述会议室。早前在庭上进行答辩时，5名被告人均否认全部控罪。

游蕙祯及梁颂恒曾于2016年发表侮辱国家的言辞

据海外网早前报道，游蕙祯及梁颂恒于2016年新一届香港立法会议员宣誓时发表侮辱国家的言辞，遭立法会主席梁君彦裁定宣誓无效，被禁止进入会议厅出席会议。但在11月2日，包括梁颂恒、游蕙祯、杨礼康、钟雪莹及张子龙在内的十余人于当天下午企图进入立法会会议室“强行宣誓”，并多次冲击保安筑成的人链，期间涉嫌与在场保安推撞，事后有5名保安报称受伤，其中1名保安更一度表示呼吸困难并失去知觉。

港媒：一旦罪成 游蕙祯及梁颂恒随时会被判监入狱

对于两位的司法处置，香港东网曾指出，“青年新政”的两位代表人物游蕙祯及梁颂恒，先后被取消议员资格及遭立法会追讨百余万港元薪津，最后可能搞到要破产。近期，两人还要为因宣誓风波而引发的冲击立法会案上庭受审并获得裁判，根据近日的法庭判例，一旦罪成，两人随时会被判监。相信没有了游蕙祯及梁颂恒“领军”，估计“青年新政”亦很难再有搞事的能力。

责任编辑：张建利