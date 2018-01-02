台最新民调:仅2成民众满意蔡英文施政 近7成不满

原标题：最新民调：仅2成台民众满意蔡英文施政 近7成不满

蔡英文（台媒资料图）

海外网1月2日电 蔡英文上台以来，其支持率犹如过山车颠簸而下。台媒今（2日）公布的最新民调显示，仅有23.8%的民众对蔡英文施政表现满意，有高达67.7%民众不满意其施政表现。

据台湾亲绿媒体消息，《天下杂志》今（2日）公布年度调查结果，据调查，23.8%民众对蔡英文施政表现满意，67.7%民众对蔡英文施政表现持不满意态度。至于国族认同问题，认为自己是“台湾人”的民众比例创近5年的新低，认为自己是“中国人、台湾人”的民众比例为34.1%，创历年新高。被问到最支持哪一个政党时，支持民进党、国民党及第三大党“时代力量”的比例都有所下滑，高达72.8%的民众回答“不支持”或“没有特定政党倾向”。

此外，对于台湾的前景，民众悲观大于乐观，高达七成二的民众对于台湾经济表现不满意，近六成对台湾未来发展感到悲观，还有两成五的民众预期，新的一年自己的经济情况将每况愈下。

本调查是 《天下杂志》调查中心以台湾住家电话号码簿为母体，以分层随机抽样方式抽取电话号码，并进行两尾码随机替代进行。调查时间为2017年11月29日至12月2日，成功访问了1091位年满20岁以上民众，在95%的信心水平下，抽样误差为正负2.97个百分点。

蔡英文年终民调持续走低 全年平均值仅35.5%

据台湾“中央社”报道，12月31日上午，“台湾民意基金会”在台大校友会馆举行“2017年终台湾重大民意走向”民调发表会。民调结果显示，蔡英文的声望持续走低，仅35.9%民众赞同她的领导方式，但有46.6%不赞同。报道称，回顾2017年蔡英文声望民调，全年平均35.5%，相较于上台第一年的平均值51.65%，2017年可谓是蔡英文民调黯淡的一年。

“台湾民意基金会”董事长游盈隆表示，回顾蔡英文一年来的声望起伏，有几点可以注意：蔡英文全年声望最高点是9月的46.4%，最低点是8月的29.8%；蔡英文的民调只有3次高于40%，有8次低于40%，其中一次还低于30%；从2017年整体看来，相较于上台第一年的平均值51.65%，蔡英文2017年声望平均值为35.5%，可见蔡英文不是一个受民众爱戴的人。

责任编辑：张建利