台媒：两岸关系非台湾说了算 取决大陆的耐心决心

原标题：民进党一意孤行搞“台独”下场会如何？

蔡英文在年终记者会中指出，两岸关系不会暴走，不会僵住，也不会走回再过去国民党威权时代，不相往来的老路。她强调，这个时候有任何对台动武的可能性，应该都不在现在决策思考里面。

对此，台湾《中央网络报》在2017年12月31当日发表社评指出，平心而论，蔡英文的谈话当然不能说完全没有道理，但冷静思考，却令人倍感忧心。无庸置疑，两岸之间绝对不是台湾说了算，未来两岸关系能否峰回路转？绝对不是蔡英文所想的“取决于我们的耐心和坚定的信念”，而是取决于大陆的耐心和决心。两岸关系目前固然没有暴走，但显然已经日益陷入僵局；虽然并未回到不相往来的地步，但官方和民间的谈判协调机制已经中断，这样的状况，让人怎能安心放心？

再说，大陆至今固然都没有对台动武的迹象，但任何一个中国大陆领导人难道会坐视“台独”势力一天比一天壮大？难道会容忍国家统一的可能性越来越小？在用尽一切和平手段而无效之后，难道会放弃对台动武的选项吗？

事实上，十九大报告中就明白指出：“我们有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，挫败任何形式的台独分裂图谋”；“绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式，把任何一块中国领土从中国分裂出去”。这一宣示除了充分表明大陆对于“台独”的态度，当然也展现大陆在忍无可忍时，必然会以强硬手段解决台湾问题的决心。

值得注意的是，在民进党再度执政，并且持续以往“仇中抗中”政策后，大陆支持武力统一台湾的民意也越来越高。

显然，武力统一台湾确实不是现阶段大陆政策，也不是未来的优先选项，大陆会坚持和平统一。不过，这并不意味大陆会无止境的容忍“台独”，让统一无限期的拖延下去。民进党当局一直打着“台海发生战事，美国会出兵援助台湾”的如意算盘，但随着大陆军力的快速发展，美军在台海冲突中介入的胜算越来越低，一旦大陆真要武力统一台湾，美国也无力阻止。在这样的状况下，民进党难道还要一意孤行吗？

来源：中国台湾网

责任编辑：张玉