台女警误将76名性侵犯资料传网上:眼睛才做过手术

原标题：台女警将76名性侵犯资料传上网42天 被移送法办

台南市警察局。（图片来源：台湾《联合报》）

海外网1月2日电 2016年11月，台南市警察局妇幼队一名女警将“性侵再犯危险公告名册”当做“性侵再犯危险公告人数”上传至台南市警察局妇幼队官网，导致76名性侵犯个人资料全部泄露，且经过42天后才发现。台南市警察局今（2日）召开会议，决议给予该女警记大过调职处分，并依泄密罪嫌送“台南地检署”侦办。

据台湾《联合报》报道，这份“性侵再犯危险公告名册”详细记载了台南市曾犯性侵罪罪犯的名字、出生年月日、地址、再犯程度以及目前所在处所等，性侵案相关个人资料巨细靡遗全泄露。据了解，该女警是特考班毕业，从警10年，在妇幼队6年，承办性侵害相关业务已近5年， 12月29日遭政风室调查访谈，才获知闯出大祸，该女警吓傻，不时啜泣称“真的不是故意的！”

女警供称，去年6月中旬，她做了视力矫正手术，术后有眼睛酸痛等后遗症，还要顾2岁的孩子，经常身心俱疲，自己也不敢相信会发生如此离谱的事情。台南市警察局表示，每月都须公告“性侵再犯危险公告人数”，但该业务承办人去年11月10日上传文档时，误将名称相近的“性侵再犯危险公告名册”传至官网，“是不可原谅的重大错误”。

责任编辑：张建利