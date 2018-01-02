蔡英文称民调下滑因勇于改革 遭“台独大佬”打脸

原标题：蔡英文自夸“勇于改革” 遭“台独大佬”公开打脸

海外网1月2日电 日前，台湾地区领导人蔡英文在与媒体年终茶叙时称，“改革也会经常要付出民调下滑的政治代价，这一点我早有心理准备。”台“独派”大佬、民进党前“立委”林浊水在社交网站上发文质问，“真的吗？”

据台湾联合新闻网消息，林浊水称，“当初各项改革民调都不错，大家都认为只要好好改革，就会站在民众多数那边，你（蔡英文）机会那么好，怎么会独独你一个人看法相反？”

蔡英文施政满意度一跌再跌

“台湾民意基金会”日前发布民调，高达46.6%的民众不赞同蔡英文的领导方式。该基金会董事长游盈隆直言，回顾2017年蔡英文声望民调，全年平均35.5%，相较于第一年执政的平均值51.65%，可看出蔡英文不是一个受民众欢迎的领导人。

事实上，台“天下杂志”2日公布的最新民调显示，仅有23.8%的民众对蔡英文施政表现满意，有高达67.7%民众不满意其施政表现。至于国族认同问题，认为自己是“台湾人”的民众比例创近5年的新低，认为自己是“中国人、台湾人”的民众比例为34.1%，创历年新高。

蔡英文日前说，从去年5·20就职以来，她对自己最重要的期许是，“要做台湾地区以前领导人不敢做的事，要推动以前不敢推动的改革”。她也说，“知道改革经常会引发街头的抗议，也常要付出民调下滑的政治代价。”

对此，台湾网友也并不买账，直指，“完全没搞懂民调爆掉的原因”、“就是改错方向了才下滑”、“年金改革让年轻人缴更久，却领不到”。

民进党出现2014年以来最大危机

台“美丽岛电子报”12月民调结果显示出，对比11月的民调，民众对蔡英文及赖清德的信任度与满意度双双下滑。前民进党“立委”林浊水在该媒体发表评论称，12月的民调，内容很令民进党沮丧，“由于柯文哲和朱立伦的信任度都小幅上升，于是居然四个人的民众信任度由柯文哲领先，成为柯、赖、朱、蔡的排序”。他还发现更深层次的警讯：年轻人、高学历甚至民进党民众全面松动跑票。

林浊水直言，这一个调查也发现在政党竞争上，民进党出现了2014年以来最大的危机，如果民进党和台湾地区领导人候选人的正面评价直到2020年都处在这样落后的情况，“大选”的结局真是不堪设想。

理性的网友一针见血指出，“问题是根本没有改革，是斗争包装在改革里面，这种口头改革，是一点价值都没有的，留给她（蔡英文）的时间不多了。”还有网友讽刺称，“你林浊水也不用在那嘴炮，你们都差不多。”

责任编辑：张建利