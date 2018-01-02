台高雄海关查获近135万包走私烟 创开港以来之最

原标题：高雄海关查获近135万包走私烟 创开港以来之最

高雄海关查获开港以来数量最多的走私香烟。（图片来源：香港东网）

海外网1月2日电 台湾烟价上涨，不法分子看准有利可图，尝试走私香烟入台。台湾财政部门周二（2日）指出，2017年12月初高雄海关查获私烟货柜后，同月21日再次查获3个走私转口洋烟柜，经初步清查，共有约135万包，2700箱私烟，市值约6000万元新台币（新台币，下同，约合人民币1318万元），这是高雄海关史上单次查获转口私烟货柜量最多的一次。

据香港东网报道，高雄海关称，查缉关员发现，2艘越南轮船从菲律宾出口，经过台湾转口，但却在台湾卸货，引起关员怀疑，于是开柜查验，发现其货品虽然申报货名为纺织物，但实际来货却为洋烟，与舱单不符，怀疑是要出售给在台湾的菲律宾移民劳工，全案涉及违反“烟酒管理法”等，全数予以查扣。（海外网 张申）

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