蔡英文陷全面危机：两岸关系停摆加上派系内斗

原标题：两岸关系全面停摆、党内派系互斗 蔡英文陷全面危机

2017年底，岛内各种调查密集出炉，将调查结果和目前岛内外政治局势相结合，很明显可以看出蔡英文已经陷入危机，从两岸关系、民进党内斗和对内政策来看，无不如此。

两岸关系全面停摆，无力解决

两岸关系不仅是台湾对外关系的核心，更是台湾政治认同、经济发展的关键所在。蔡英文拒不承认“九二共识”，又不明确一中原则，不断提出模糊化论述想要蒙混过关；又在岛内不断进行各种形式的“去中国化”动作，妄图通过一系列或明或暗的“切香肠”方式达成远景“台独”的图谋。这明显不会被两岸中华儿女接受，也不可能得逞。

大陆多次强调，同台湾任何政党来往的基础都是“九二共识”，无论过去主张过什么，只要回到一中原则的轨道上来都可以谈。即使民进党主张过“台独”，只要明确承认“九二共识”、真心实践一中原则，两岸僵局就有暖化的空间。

正如习近平总书记在十九大报告中所强调的，承认“九二共识”的历史事实，认同两岸同属一个中国，两岸双方就能开展对话，协商解决两岸同胞关心的问题，台湾任何政党和团体同大陆交往也不会存在障碍。对于这么明显的信号，蔡英文选择忽视，而且在年底再次强调“维持现状”、却不明确是怎样的现状，自应承担相应后果。

不能制约派系互斗，赖清德集权

民进党内有一种声音，认为林义雄是“没有光环但有权力”的前主席，陈菊是“有光环又有权力”的前代理主席，蔡英文是“只有权力没有光环”的现任主席。林义雄、陈菊离开了权力照样可以对民进党吆五喝六，蔡英文离开了权力就是没牙的老虎：平时可以吓人，被人看破手脚后就啥都做不了。

新潮流在高雄公开对谢系开炮，苏系在苗栗拒绝民进党中央礼让亲绿无党籍，“正国会”与新潮流的恶斗让宜兰县党部高挂免战牌……围绕选举和政治利益分配，派系缠斗已非蔡英文能掌握：她一不在意党务，二也很难改变。

蔡英文请赖清德出任“阁揆”，虽然民调一度“枯木逢春”，但如今又现了原形。赖清德上任后事事都管，蔡英文反而退居幕后，却要为赖清德的莽撞负责。以“一例一休”修正为例，有台湾媒体指出，最容易引发争议的两个点“松绑七修一”“轮班间隔不得低于11小时改为8小时”都是赖清德拍板的，赖清德却强调“领导人指示修法”，被认为要让蔡英文“背黑锅”。

如今，赖清德要在“国际关系框架下处理两岸关系”，已经明显染指领导人职权，更可能冲撞两岸关系，蔡英文管得了么？

在野合作，民众抗议越来越多

在反“劳基法”修恶游行中，不同年龄层和职业别的劳工都走上街头，从深蓝到深绿，几乎各种政治光谱都有。不同意识形态的团体在抗议过程中没有交流，只因为反感蔡当局。这种情况在陈水扁时期也曾一度上演，不过陈水扁是在执政末期，而且深绿反弹不大。何以蔡英文第一任未过半，就遭遇如此惨状？

蔡英文始终以为，自己做的事情是对的，程序粗糙一些没关系，只要自己继续坚持下去就会好转。殊不知，正是民进党在“太阳花”运动中告诉民众要坚持程序正义，民众自然也就对如今民进党强行通过、违反程序极为敌视。而且，蔡英文当局不少决策有政治性目的、缺乏专业考量，这样的政策执行下去怎么可能不引发民众反弹？

原本被分化瓦解的在野阵营也有着更多的合作。“时代力量”和国民党在反“劳基法”修改等议题上达成合作，亲民党跟国民党也在个别法案审议和“年金改革‘释宪’”有所共识，尽管在野党的机制性合作仍然看不到，但是随着民进党压缩体制内抗议声音、以人数优势强推争议法案，就具体议题的“结盟”将会越来越多。

民进党下修“公投法”门槛后打开了潘多拉盒子，在野党在体制内抗议、民众在体制外抗议蔡英文都听不到，那只好用具有约束力的“公投”和选举投票来达成，恐怕只有那时，“执政为恶者”才会有所反省。（作者：李东海，四川省台湾研究中心）

来源：中国台湾网

责任编辑：张义凌