原标题：台当局传人事大换血 台媒：又是民进党内斗惹的祸

台湾地区领导人蔡英文和台行政机构负责人赖清德。（图片来源：中时电子报）

海外网1月3日电 日前，岛内有消息频传，台行政机构负责人赖清德不排除在农历年前进行一场大规模的人事调动。虽然，蔡办及台行政机构都矢口否认，但台媒认为无风不起浪，并分析这是民进党内派系争斗的表现，蔡赖勾心斗角恐成让民进党执政挫败。

台媒早前报道称，台当局5位负责人均将下台。台外事部门李大维与财政部门负责人许虞哲，都被认为是马英九当局时期留下的“老蓝男”，恐被撤换。而台教育部门负责人潘文忠和内政部门负责人叶俊荣，则因无法配合台当局的政策，而遭点名。此外，蔡英文的表姐林美珠可能因“一例一休”争议离开台劳动部门。

对此，台湾《中时电子报》以“蔡赖共同体，能共多久”为题发文称，这显示出赖清德进入台行政机构后，民进党内派系争斗愈演愈烈。文章还指出，蔡赖若继续勾心斗角，不仅将民进党2018的地方选情，还将让民进党当局执政走向失败。

文章摘编如下：

2017年年底岛内的一份民调显示，蔡英文年度声望平均值只有35.33%，这显示蔡英文已不再是民众肯定的台湾地区领导人。相关民调负责人曾说：“这无疑是难以吞咽的数字”。对于蔡英文来说，这样的民调确实难堪，尤其面对企图心强、来势汹汹的赖清德，让她的连任之路有了不小的包袱。

由于台湾2018地方选举被各界视为蔡当局的期中考，已成“命运共同体”的蔡英文及赖清德都背负压力，二人是合作还是继续勾心斗角，将影响民进党的后续选情。

此时岛内却盛传台当局“内阁”大换血的消息，虽然蔡办和台行政机构立即否认，并强调目前没有任何异动，但无风不起浪。

如此传闻不外乎有两个原因。其一，在“促进转型正义条例”通过、“党产会”与妇联会达成协议后，叶俊荣原先承担的角色已经削弱，是可以换将的时机，而潘文忠及林美珠也可在完成阶段性任务后“功成身退”。

第二个原因就是赖清德已上任3个多月，“内阁”里却没有自己人。有强烈政治企图心的他不可能继续接受蔡英文指派的人选，至少要在一些“阁员”位子照顾自己的亲信。赖既然想有一番作为，当务之急当然就是清除“内阁”障碍，换上自己人马，好为自己更上层楼做准备。

然而，赖清德眼前仍有“一例一休”的后续争议，产业缺电、缺工问题也有待解决。身为台行政机构负责人，赖清德必须谨慎处理蔡当局目前面临的所有难题，况且民进党其他派系也不愿新潮流系成为党内独霸，这都是赖无法回避的。

派系利益向来是民进党的首要考虑，蔡与赖的冲突是否会成为执政失败的主因，年底就可见真章。

责任编辑：初晓慧