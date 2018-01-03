“台独”分子鼓噪在台禁挂五星红旗 台当局拒绝

原标题：“台独”分子鼓噪在台湾禁挂五星红旗 台当局拒绝！

金门老街升起五星红旗，游客拍照留念。（图片来源：台媒）

海外网1月3日电 早前有“台独”分子鼓噪要求在台湾禁挂五星红旗，今日（3日），台当局明确给出拒绝。

去年有“台独”分子在网络上提案，要求“增设刑法条文禁止中国五星旗在台湾公开悬挂、展示、陈列出现”；对此，据台媒报道，台法务部门今天（3日）回应，提案“不予采纳”。

这位“台独”分子妄称，“近10年来在台湾各地越来越常见到五星红旗，台湾人民对这些五星旗的出现变得毫无危机意识，将使中国大陆达到统一台湾的效果，因此他呼吁应该增设刑法条文分裂国土外患内乱罪，禁止五星红旗高挂。”

金门升五星红旗庆新年 台民众直呼：离统一更近了

这两年，五星红旗在台湾地区升起的新闻似乎愈渐频繁。今年元旦，金门知名的“模范街”也升起了五星红旗，不仅吸引了来来往往的民众，更让台湾艺人直呼：“距离统一更近了！”

就在同一天，台湾彰化县二水乡碧云禅寺也举行了一场升旗典礼。台湾统派人士自2016年10月1日起，每逢国家重要节日，都会在此地以升五星红旗的方式庆祝。不过，此举却遭到台当局安全部门人员的“监视”。

其实五星红旗在岛内升起已不新鲜。据海外网早前报道，台湾“中华爱国同心会”自2014年10月开始，每月都会在台湾举行一次升五星红旗的仪式，到现在已有28次。此外，台湾彰化县在去年元旦也曾举行过一场升旗仪式，统派团体更齐声高唱《义勇军进行曲》。

促统党携五星红旗台北街头庆国庆

2017年10月1日，台湾中华统一促进党在总裁张安乐带领下，号召2千余人在台北车站周边高举五星红旗大游行，以庆祝新中国国庆。游行群众高喊“我爱台湾、我爱中国；和平统一、不要战争”。

游行路线从忠孝西路1段集合后出发，绕行台北车站周边后，最终回到忠孝西路1段解散，由张安乐亲自领军、全程参与；而游行成员除了穿上蓝底、印有五星红旗“我的国旗”上衣，也不时挥动手中五星红旗，藉此表达立场。

对于两岸关系的性质，国台办曾多次表明态度。国台办发言人马晓光在例行记者会上强调，大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国关系，也不是“一中一台”。台湾作为中国领土不可分割的一部分，从来就不是一个国家，也永远不可能成为一个国家。

责任编辑：张迪