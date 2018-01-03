原标题：台媒曝马英九将被起诉 邱毅呼吁：给予他声援支持

马英九。（台媒资料图）

海外网1月3日电 台湾地区前领导人马英九卸任后官司缠身，近日更有台媒报道称马英九因涉“三中案”（“中影案”、“中视案”、“中广案”）将于新春被起诉，对此，台湾名嘴、前“立委”邱毅3日下午在微博账号发文称，“台北地检署”这次逮住“三中案”，不会放过马英九。邱毅呼吁，为了社会最后的正义防线，一起来声援支持马英九。

邱毅：“台北地检署”逮住“三中案” 不会放过马英九

日前，台媒公布录音称，因买卖“中视”股权有4.8亿元价差，时任国民党主席马英九裁示“那就反馈给他”，等于将“中视”贱卖。对此，马英九表示，呼吁检察官公布全部录音内容，“我没有什么不可见人的”。

据台湾《联合报》报道，《镜周刊》今天（3日）报道称“台北地检署”侦办“三中案”，将在新春起诉马英九。对此，邱毅认为，“台北地检署”是不会放过马英九了，这次逮住“三中案”，准备用“特别背信罪”起诉马英九，马英九一旦被起诉，往后各种司法诉累将席卷而来，这就是所谓的“破窗效应”。邱毅呼吁，为了社会最后的正义防线，一起来声援支持马英九，用齐声怒吼让司法恶棍惧怕，让政治黑手却步。

马英九成“三中案”被告 被指系民进党的“斩首行动”

据海外网早前报道，2017年8月3日，“台北地检署”将马英九列为“三中”交易案被告，马办发言人徐巧芯当天表示，“党产会”将已签结多年的“三中案”移送“北检”，无论是时机点或政治动机，都让人高度怀疑，就是要斗倒国民党和马英九。

对于蔡当局将马英九列为“三中案”被告，2017年8月4日下午，前台北农产运销公司总经理韩国瑜受访时表示，这是民进党有计划执行“斩首行动”。

“台北地检署”重启调查“三中案”并于2017年7月18日羁押国民党前“立委”蔡正元，羁押期满4个月后，蔡正元于11月14日以1000万元（约合人民币220万元）交保获释。蔡正元受访时指出，被羁押期间，大部分甚至全部的时间，都是在问马英九的事情，“我看马英九的内裤都被查清楚了”，台湾名嘴黄智贤同日也称，虽然被羁押的是蔡正元，但主角其实是马英九。台湾名嘴、前“立委”邱毅曾指出，绿营一直锁定“三中案”，这样发展下去，国民党恐怕有灭党覆顶的危机。

马英九卸任后案件缠身 感叹：被追杀的像什么一样

2017年以来，马英九还身陷多个案件，其中不少都是子虚乌有的指控。民进党团总召柯建铭自诉马英九涉嫌教唆泄密、诽谤一案，台北地检署于2017年3月14日起诉马英九，台北地方法院于3月28日一审判决马英九无罪，柯建铭叫嚣要“上诉到底”，台湾“高等法院”10月11日再判马英九无罪。此外，民进党前发言人梁文杰爆料称“马英九非法募款3亿”也被证实并无此事。民进党前发言人梁文杰在2011年底台湾地区领导人选举期间，指控马英九密会组头陈盈助募款3亿元，还指陈还提供房子作为竞选总部，马英九认为其诬告并求偿两百万元。经上诉，台“高院”2017年10日24日改判梁文杰与民进党连赔120万元，全案最终确定。

谈及常跑法院的心路历程，马英九2017年12月17日受访时感叹，“追杀得像什么一样”。马英九表示，他一个月大概上法院1至2次，但他对自己的清白有信心，从来没有图利谁，没拿不该拿的钱，此次因为“三中案”向检方提告，实在是因为“再不讲话，人家真的不知道你在干嘛，再不讲，会造成很大的误解”。

此前，由于屡屡有媒体报道称台湾检方掌握马英九贱卖国民党党产的证据，马英九2017年12月13日下午在律师陪同下，亲自前往“台北地检署”提告，以告发人身份控告“北检”检察长等泄密。马英九办公室当天上午发声明质疑，为何媒体会有这么多“检方发现、检方认为、检方掌握、检方质疑”的报道内容？“北检”放任媒体报道案情却不加以制止，难怪外界会怀疑放话来源就是“北检”，意图营造所谓“马英九有罪”的印象，以利于起诉。

责任编辑：张迪