央视全球都能播的广告 在中国自家土地上却被禁了

原标题：央视在全球都能播的一个广告，竟在中国自家的土地上被禁了！

新年以来，央视为了推广即将在本周末首播的全新大型人文节目《信·中国》可谓不遗余力。

比如，节目组为了拓展节目的知名度，不仅在北京、上海和台北的闹事街头都打出了节目的宣传片，甚至让这个英文名为“Trust in China”（即：信任中国）的宣传片登上了美国纽约“时代广场”的广告大屏幕。

可就在今天，这个广告却在一片中国自家的土地上被直接禁播了…

这个禁播了《信·中国》宣传片的地方，是我国的宝岛台湾。

根据多家台湾媒体报道，《信·中国》的宣传片之所以在台湾被禁播，是因为这个宣传片[违法]了。

原来，台湾当局制定的所谓“台湾地区与大陆地区人民关系条例”（简称：两岸人民关系条例）中规定：大陆地区出版品、电影片、录影节目及广播电视节目，非经主管机关许可，不得进入台湾地区，或在台湾地区发行、制作或播映。

其次，台湾当局制定的所谓“大陆地区物品劳务服务在台湾地区从事广告活动管理办法”还规定：大陆在台湾播出的广告内容中不得有“为中共从事具有任何政治性目的之宣传”；而若有疑问，亦需要获得台湾当局审批。

据悉，台湾媒体之所以特别强调这个“不得为中共进行政治宣传”的内容，是因为《信·中国》所要展现的恰恰是中共建党以来的50多组党员书信，以展现共产党人的铮铮铁骨和侠骨柔肠。

目前，这则节目宣传片已经被台湾方面从台北的“新世界大楼”的广告屏上撤下并禁播。而且从台湾当局的表态来看，播出这则宣传片的广告方还会遭到台湾当局的惩罚。

不过，台湾民间对于《信·中国》的宣传片被禁播却存在较大争议。

有台湾网友就表示，即便央视的宣传片在台湾街头被禁播，网上还是有很多渠道可以看到，“不知民进党是不是也要把这些网站封禁呢？”

但也有支持台独的人表示这种涉嫌搞“统战”的宣传片就应该“依法”封杀。

另外，还有一些台湾人表示对此事无感，因为宣传片里的大陆明星一个也不认识……

当然，正如不少台湾网友所说，即便台湾当局禁播《信·中国》的宣传片，也无法阻止大陆节目进入台湾和吸引台湾民众观看的大趋势。

去年，台湾《旺报》的专栏作家冯忠鹏就曾经撰文盛赞央视的《朗读者》，称节目“总是让人看了深受感动，甚至热泪盈眶”。他还同时提到了更早前的《舌尖上的中国》，称大陆优秀的电视节目正在令台湾自己的节目“失去竞争力”。

而台湾《天下周刊》2018年的最新民调则显示，目前在台湾认同自己只是台湾人的民众比例已经创下新低（56.4%），而认为自己既是台湾人也是中国人的民众则创下历年新高（34.1%）。其中，年轻人中对于中国身份的认同开始出现了一定的提升。

当然，这个数据在我们看来可能仍然不怎么可观，但只要我们大陆努力发展好我们的经济和文化产业，多吸引台湾人才来大陆工作，多做出优秀的文化节目传播到台湾去，台湾当局给大陆设下的重重障碍，就会土崩瓦解。

责任编辑：张迪