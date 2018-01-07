侠客岛：台在地缘上虽知用力方向 却没有真正出路

原标题： [解局]地缘政治，台湾绕不开的命定（二）

四、从“新中原”到“七块论”

1996年5月20日，李登辉在就职演说中，大谈 “经营大台湾、创建新中原”。这个题目，某种程度上是从地缘政治文化上来建构的。

按照他的观点，台湾位于大陆文化与海洋文化的汇集点，不但充分保存中华文化传统，并且接触西方民主、科学及工商文化，远超越中国其他地区，势必逐渐发挥主导，担负起文化“新中原”的重任。

他说这话当然有资本，一则彼时台湾经济体量和现代化程度比大陆大又高，二则他认为岛内传统文化保存好，试图喧宾夺主争正朔。但中原岂能轻易易手？

地缘逻辑和历史逻辑是不以人的意志为转移的。

从1945年开始，数年间江山一片红。1949年12月，当蒋氏父子从成都凤凰山机场飞赴台湾的那一刻起，中原已完成易手，他们就不再拥有逐鹿的资本了。其后的“反攻大陆”，种种努力成了无望和泡影，如今只残存在金门岛的心战墙上。

想想看，以2000多万人之力，在3.6万平方公里的土地上打造“新中原”，试图引领900多万平方公里土地上的10多亿人民，除了蚍蜉撼树蛇吞象，岛叔想不到更好的形容词。

别说“新中原”，连经济上利用地缘优势打造“亚太营运中心”，台当局都错失良机把事儿办砸了。纸上画饼“新中原”，更多的是迎合国民党遗老遗少的心思。以李登辉深藏不露的城府，先以巩固政治地位为要。屁股坐稳后，他的狐狸尾巴露了出来。

既然立不住，就只能破了。

在《台湾的主张》一书中，李登辉提出一个石破天惊的“中国七块论”，主张中国一剖为七，分成台湾、西藏、新疆、蒙古、东北等七个区域，相互竞争。

在他看来，“台独”要成功，首要的不在人数多寡、民意向背、意志强弱、军力大小，而在突破地缘魔咒和困局。只有中国大陆分崩离析了，台湾“独立”才能摆脱地缘的束缚，并成为地区的领头羊。

值得注意的是，这种“七块论”更像是“中国崩溃论”的变种，恰恰承袭的是日本右翼文氓政客早以有之的论调。在其后的岁月里，李登辉公开提倡“两国论”，媚日皮和“台独”骨合体，而不再遮遮掩掩。

可惜，如今大陆国力蒸蒸日上，七大块没见着，在统一问题上只有铁板一块。《反分裂国家法》在全国人大全票通过，让他的继任者陈水扁恼怒跳脚。尔后的“躁进”踢到了铁板上，在国际上获赠TROUBLEMAKER（麻烦制造者）这一响当当的名头。

五、“新南向”骑虎难下

“不接触、不谈判、不妥协”的“三不政策”，是蒋经国晚年主政时对大陆的应对方针。也难怪。大陆在地缘综合影响力上如果算大象，台湾连羚羊都算不上。最笨的办法，就是仿照明清时代的“片帆不许下海”，老死不相往来。问题是，20世纪末的时代，两岸交流的窗口一旦开启，拦是拦不住的。

面对人流、金流、货流不断西进大陆，李登辉上台之初搞了个“戒急用忍”，为的是踩刹车。后来看到潮流滚滚，堵不如疏，于是弄了个“南向政策”出来。

所谓南向，就是台湾努力加深与东南亚的经贸往来。既是对大陆的地缘制衡，又可降低对中国大陆的经济依赖。用台湾地区前领导人马英九的话说，鸡蛋不能放在一个篮子里。

这种基于地缘的综合考量没错，从李登辉、陈水扁到马英九和蔡英文，“南向政策”一直在喊偶尔在做。

到了蔡英文上台，为示区隔，“南向政策”变成了“新南向”甚至“新新南向”，但无论多少个新，旧瓶装旧酒而已。

一方面台当局手里的牌太少，只能一味鼓动台商去投资、东南亚赴台旅游，另一方面“新南向”想成功，必然要“借东风”，但“东风”黄了。特朗普一上台，退出TPP，亚太再平衡也不怎么提了。少了这两个点，台当局在当地一缺政治资源，二缺“外交”连结，拿什么“筚路蓝缕，以启山林”？

蔡当局虽然也想了一些法子，比如把“新南下”延伸到南亚、印度，但终归缺乏跟硬实力配套的主导权。所以被内外夹击，进退失据。东南亚不太稳定的政治局面和不完善的法制环境，让台湾企业吃尽苦头而有苦难言。“一带一路”倡议的强大吸引力，与大陆在东南亚和南亚的反“独”布局一起遥相呼应，让“新南下”几无生存空间和发挥余地。

这也是为何蔡英文上任后屡次为“新南向”鼓与呼，却屡次被业界“打脸”。骑虎难下之际，只有围魏救赵一途。台湾“中时电子报”报道，“新南向”还没下文，蔡英文又在推“中南美”了。

由此可见，囿于台湾的实力，台当局在地缘上虽然知道用力方向，却没有真正的出路，只能像个没头苍蝇一样到处乱撞。

六、水浅而舟小也

毛泽东评价李鸿章说“水浅舟大也”，从政治抱负和行政干才的角度而言，这是特定时代的悲哀。因为晚清乱世弊病丛生，正所谓“水之积也不厚，则其负大舟也无力”（《庄子·逍遥游》）。

《庄子》同篇中还有这样一句话：“覆杯水于坳堂之上，则芥为之舟。”岛叔要说的是，水浅舟小才符合生活与环境中的比例原则。具体到政坛，禀赋干才足不足，往往是地缘格局的赋予。

虽然蔡英文很感性地借外人之口说，“你的国家比你想象的要大”。但以治理好3.6万平方公里的面积为能事，对岛内数代政治人物的影响，包括战略眼光、政治胸怀和治理干才的局限，是绝对不容忽视的。

对岛内有些人而言，这种“桎梏”局限了眼光而不自知，只看到“身为台湾人的悲哀”。于是，日夜考虑如何摆脱。阿扁那愣头青的做法，惹得小布什都破口大骂。绿营最初的政治诉求当中，连金马等离岛都可以放弃不要的，更不用说蔡当局在南海九段线（台所谓“十一段线”）尤其是太平岛问题上的暧昧态度。

说到南海。据说东南亚某国领导人见到中国前领导人，争辩南海问题，该国领导人表示，最少从地理位置上看，这些岛屿离我们更近。我们领导人吸了一口烟，缓缓道，从地理位置上看，你们离我们中国也很近。

这个段子的真伪且存不论，就讲地缘博弈的眼光和道理而言，那是杠杠滴。

可惜，蒋经国等政治强人去后，蓝营内部的偏安化与绿营要求的“脱离”化，已经有了或明或暗的连结。翻翻历史就知道，从南宋、南明到20世纪下半叶，失去中原后，“再争正统”的战略野心更像是安慰人心的口号，无一例外气息渐无，格局陡降自在情理之中。

世间早无大中华，孤岛独守小确幸。

或许，只有辽宁舰穿越台海时，从岛内紧急起飞的“经国”号战机的名称里，才能感受到往昔的那抹风流余韵。

蔡英文或许一直没有悟到，从大中华的地理视角看，卡提斯之言是绝妙的双关之语。根据小英都认同的“中华民国宪法”，国家的定义可包括“大陆地区”，绝非局限于台岛一隅哦。

文/东鲁虬髯客

相关阅读：

侠客岛：台当局借地缘政治闹“独立”？别幻想了

责任编辑：刘光博