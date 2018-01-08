新任大学校长当官时屡挨骂 随口一句就是新闻标题

来源：政知圈

原标题：当官时饱受谩骂的他被选为大学校长

相信各位猜到了，政知圈（微信ID：wepolitics）说的是台湾大学。

最近这段时间，海峡西岸的名校纷纷在换校长；海峡东岸这所名校，也迎来新掌门人。

1月5日，台湾大学官网公布新校长遴选结果，当天，台湾大学校长遴选委员会对校务会议推荐校长候选人投票，管中闵教授当选。

如果说是“风波”之后接棒，恐怕不为过。

在管校长履新之前，台大校长已空缺六个月，原校长杨泮池此前因教授论文造假丑闻而卸任；而管校长在回归高校之前，也被卷入另外一种“风波”数年。

而今，可否风正一帆悬，值得观察。

△台大网站上的校长遴选专区

激烈不输选举的校长遴选制

管校长，这个“管”姓并不多见。

许多人看到名字会想起春秋时期的管仲。政知君翻了翻资料，管姓源于姬姓，属于以国名为氏。这是一个多民族、多源流的姓氏。数千年来，管姓子孙风流云散，有搬迁到山东的，也有到江苏、河南和安徽的。

出生于1956年8月15日的管中闵祖籍正是安徽安庆。

他从小在台湾长大，曾获台湾文化大学经济学学士、加州大学戴维斯校区经济学硕士、加州大学圣地亚哥分校经济学博士学位。

博士毕业后，管中闵在美国伊里诺伊大学香槟校区开始了教学生涯，任经济学系助理教授。1994年，他放弃获终身副教授的机会举家回台，在台大经济系任教。目前是台湾研究机构“中研院”院士、“中研院”经济研究所所长、台大财务金融系和经济学系双聘教授。

可以说，这是许许多多大学校长的相似经历，管中闵当选当然不只靠这个。

政知圈（微信ID：wepolitics）在台湾大学官网发布的新闻稿看到，校长遴选委员会从去年8月1日公开征求人选，当年10月中旬从9名被推荐人中选出8人参与角逐，最后选出校长。

这是台湾大学从1992年首开先河，朝着高校去行政化的方向发展而来的校长遴选制度，现在台湾许多高校也如是操作。

通常遴选最初，由台大校长遴选委员会公布候选名单。候选人要经过面试、治校理念说明会等多个环节。

而管中闵参与的此次遴选，再度修改了2013年新修订的校长遴选制度，不仅加入了校务会议“推荐投票”的门坎，还加入了治校理念说明会环节，候选人须在40分钟内说明自己的治校理念，并将在校方网站上公开，供大家浏览点击。台大学生会特别举办了一场“校长，给问吗？”座谈会，邀8位候选人齐聚，与学生面对面，更提前办理了“学生意向投票”。从候选人的架势来看，完全是一场小型选战，激烈程度不输正经选举。

△台大网站链接的候选人治校理念简报视频（右一为管中闵）

一名遴选委员表示，管中闵两轮投票票数都很高，外界一致看好的“中研院副院长”周美吟却在第一轮就被刷掉，台大电资学院院长陈铭宪则进入第二轮投票。随后，台大校长遴选委员会针对校务会议推荐的五名候选人进行二轮投票，管中闵胜出。

从遴选委员透露的情况看，管中闵在闭门面谈阶段和公开治校理念时，表现强势、流畅、有自信。由此看来，管中闵的胜选很大程度归功他在治校理念发表会、访谈和面试中的优秀表现。

当校长须有自行募捐的能力

除此之外，遴选委员认为，未来的台大校长要有自行募款的能力，而管中闵正是“台大这个阶段需要的人选”，这也是管中闵出线的重要原因。

那么问题来了，台大是一所公立大学，每年有政府拨款，为何还要强调校长的募款能力？

这是因为近年来台湾各高校教育拨款年年降低，即使是台湾排名第一的台大，都减少了相当比例的办学经费。与此同时，台湾大学排名近年在国际上不断下滑。英国泰晤士报高等教育特刊近日公布的2018年最新大学排名，台大排名连续第5年下跌，从去年的195名滑落至198名，成为14年来最低。台湾其他高校排名更是持续下滑。

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，台大教务长郭鸿基2016年向媒体透露，台大每年仅能分配到台币约170亿元的经费，且其中大半是教职员薪水、水电费等开支，真正用于办学少之又少。他指出，这是台大在英国泰晤士报高等教育特刊世界大学排名榜中连年下滑的原因所在。

“邻近台湾的中国内地、韩国、新加坡等都在进步，连过去未积极投入高教的澳门、香港，现在也是砸钱发展，”他说，中国大陆清华大学与台湾大学都约摸有170亿元的政府补助，但却是台币和人民币之差，因此他希望台湾政府增加对高校的经费补助。

在这种形势下，台大管理层对募款的重视便不足为奇。台大以前就有以校长名义发出的募款问候信，呼吁校友捐款支持母校。

值得一提的是，作为知名高校，台大在接受社会资助方面无疑是有优势的。比如2007年，台大连续接收到富商郭台铭两笔巨额捐款，数额分别是150亿元和2亿元新台币，用于资助该校的抗癌研究。

被删年终奖称“爷们没在怕”

当选台大校长的管中闵深知肩上的重大责任。

遴选获胜后，管中闵在社交媒体发文称，“为了践行学术自由与大学自治之信念，即日起不参加任何政党、党派活动。”

这个宣示对管中闵来说实属不易，因为，他原本正是局中人。

△“管爷”管中闵

政知圈（微信ID：wepolitics）注意到，马英九出任台湾地区领导人期间，管中闵曾受邀担任台“经建会主委”“国发会主委”等职务，常常针砭时政，随口说出一句话就会成为新闻标题，甚至是流行语。

2013年底，管中闵在面对“立委”欲删其年终奖金时称，“爷们没在怕”，被台湾媒体称之为“管爷”。曾有乡民问他喜不喜欢这称呼，真性情的管爷直说：“不坏！”

这位时不时登上头条的“管爷”路人缘还不错。据报道，有一次，他去上广播节目，在搭电梯时被民众认了出来，电梯门关上前两秒钟，门外民众突然喊了句“管爷加油”！他低声回了句“谢谢”。

但在当“主委”期间，因推不动自由经济示范区等多项重大财政政策，还要在“立法院”饱受羞辱，管中闵最终请辞。他曾被乡民问“从政后不后悔”？管中闵表示，说不后悔是骗人的，落差太大，有阵子心情很差，甚至不看网络、电视。他说，自己从前在学校，学生对老师很尊敬，至少不会有人公开骂你，但进入政务单位，甚至会被用不堪的字眼谩骂，落差相当大，就像从云端掉到地狱，很落寞。

亲近管的人士曾向媒体透露，管中闵原是乐观、有理想的人，自接任“主委”以来，压力大，晚上常睡不好，离开“总算是解脱了”。

公职生涯结束后，管中闵继续到台大教书，用他的话说是“继续为台湾尽一份心力”。

现在，他将为台大尽更多心力。他在社交媒体感谢各界支持时说，“我相信，这次遴选所选择的，并不是我个人，而是台大与台湾高教必须变革的起点。”

责任编辑：张建利