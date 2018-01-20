台拒批两岸航班后改口：权宜之计 只为向大陆喊话

原标题：台湾的报复来了！额……台湾的报复又要走了？

陆委会：拒批两岸春节加班机只为向大陆喊话……

大陆本月宣布开通M503等4条航线后，台“民航局”18日祭出所谓的“反制招数”：不核准东航、厦航合计176班两岸春节加班机。消息一出，岛内民意炸锅，不少台商更是痛骂台当局“不让回家，简直是疯子”。

台当局拒批176班两岸春节加班机。（图片来源：“中时电子报”）

但没过两天，陆委会副主委邱垂正20日出面向台商解释，声称取消春节航班（春节加班机）只是暂时不许可，“为的是向大陆喊话，要求两岸尽快协商的权宜之计”。

邱垂正

台湾“联合新闻网”20日报道称，邱垂正今日在出席一场研讨会上，对台当局取消两岸春节加班航班一事解释说“谁愿意惩罚自己同胞”“只是暂时不许可”，还称自己经常往返两岸，飞航遇到大雾是常有的事，如果没有航管引导，容易出意外，他亲身体验到两岸航线的飞航安全需要保障。

紧接着，邱垂正话锋一转，称“台湾海峡中线的M503航道，是2015年两岸历经5次协商才达成，如今大陆说改就改”，又妄言大陆“强势渗透干预不只对台湾，也影响其他国家，正引发美、加、澳等国际反弹，接连订定相关防卫机制”，还要让台商“警惕大陆的企图心”。

M503航线示意图

相较于此前台当局“民航局”强硬宣布取消两岸春节加班航班的做法，邱垂正此番“改口”言论，让岛内网友骂翻了：“好丢脸喔”“有眼睛的人都知道是陆委会的错”。有网友讽道“谁理你啊，表演失败，现在换台词了，都是小丑！”还有网友不满台当局做法，称“没能力解决问题，却不断制造问题。真没见过这么无脑、缺德的政府了”。

台“民航局”前局长沈启18日直言，春节期间取消两岸加班机对旅客冲击很大，首当其冲的是往来两岸的台湾民众及在大陆工作的台商，未来也恐冲击台湾华航、长荣等航空公司。

对此，岛内舆论对台当局的做法也呈现出一边倒的趋势，国民党文传会副主委洪孟楷就痛批蔡英文“因为您阻止台商家人团圆，等到除夕那天年夜饭，您吃的下吗？”。台退伍中将吴斯怀也讽道，“民航局”措施“杀敌一百自损八千，还高喊胜利，这是标准的义和团心态”。

针对开通M503等航线引发的争议，大陆国台办发言人马晓光已于17日的例行新闻记者会上提出4点声明，反驳民进党当局的指控。他说，该航线完全位于上海飞航情报区内，属大陆内部事务；2015年陆方承诺启用航线时会事先通气，并不意味着启用需要台湾方面的同意，而1月4日启用相关航线前，也向台方做了通报，台方的指控完全不符合事实。马晓光还说，航线开通以来，平均每天飞行27班，充分说明该航线的安全性和可靠性，不存在影响台湾飞行安全的问题。

责任编辑：张建利