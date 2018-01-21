香港大学生抵制普通话骂老师 随后致歉:只是口误

原标题：震惊全港：外籍教师都不放过！反华学渣素质再次突破下限！

本周，由于对普通话考试太难不满，近20名香港浸会大学学生“占领”学校的语文中心长达8小时，期间甚至爆粗口辱骂老师。视频流出后，网友痛批：简直“恶过黑社会”！

今天，浸大校长钱大康回应此事称，对学生不负责任的行为感到心痛及难过，并表示校方会严肃跟进任何学生的粗劣行为。

17日，十多名浸大学生“占领”校园的语文中心，要求校方公布普通话豁免考试的评分准则、上诉及重考机制。其间浸大学生会会长刘子颀更以粗口辱骂教职员。校方称，当天的“占领”行动持续了近8小时，一直到晚上约10点半才最终结束。

从网络疯传的视频中可以看到，学生在“占领”期间不断指骂中心职员。一名看起来是英语教师的女士尝试向学生解释，刘子颀却要求另找“话到事”（能做主）的人来。甚至用粗口大声指骂女教师：“依家系我Judge（批判）你哋！。。。。。。你话唔X回应！”（现在是我们批判你！……你x又不回应！）女教师则反问：“你们知道应如何对老师讲说话吗？”

随后，一名上年纪的外籍女士前来协助该名女教师，表示当时的情况令她感觉受到威胁，要求学生先退后，但一名高大的男学生反而再冲前指骂该2位女士。短片中没有交代“占领”行动的最后结果。

视频流出后，大批网民批评学生的言行，认为校方要求学生学普通话并无不妥，学生有不满也不应用这种方法表达，尤其不应爆粗辱骂女性。还有网民质疑校方为何没有报警，要求将该批学生踢出校。

在媒体曝光的压力之下，对女性教职员工爆粗口的学生会会长刘子颀昨天致歉，他声称当时只是“口误”，并非刻意爆粗骂老师。

据悉，香港的大学要求学生有一定水平的普通话才能毕业，目前香港最少有5所大学都要求学生修读普通话课程或报考普通话考试。

离谱的是，2016年香港浸会大学的学生搞了一个“公投”，9成投票学生支持取消修读普通话课程为毕业要求。去年，校方增设了普通话豁免测试，合格者便可豁免上课。但今年的测试结果显示，只有约3成人获得了豁免资格。

浸会大学学生会随即妄称是校方“刻意刁难逼人上课”，这才有了学生前往大学语文中心“占领”的一幕。

那么，被这些学生认为是“刻意刁难”的普通话豁免测试，究竟有多难？以下是考试样卷。

浸会大学的这些学生口口声声批评“课程难、评分机制不透明”，其本意无非是抵制普通话、反对普通话考试罢了。

浸会大学教评会主席何汉权在事发后批评称，这些学生向教职员施以语言暴力，应该立即发出道歉声明。“占领”办公室根本是野蛮行为，“课程太难”、“考试太深”根本不是借口，“如果考英文不合格，是否又要占领？”

今天，浸大校长钱大康回应此事称，作为校长及老师，每逢见到学生不负责任的行为，都会感到心痛及难过。社会关怀及爱护大学生，亦对大学生有很高的期望。校方会按照既定程序，严肃跟进任何学生的粗劣行为，亦会加强在教与学的工作，培养学生成为有道德和肯承担的公民。

最后小编还想多说一句，视频中几名香港学生同外籍教师对峙时，一口英语讲得也是让人捉急。

普通话不好好学，英语也说得稀烂，视尊师重教为无物，言行粗鄙野蛮……有这样的学生，难怪浸大校长会感到心痛。

责任编辑：张建利