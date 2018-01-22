台军曝250枚巡航导弹将运台 叫嚣将重伤“敌军”

原标题：台军曝250枚巡航导弹将运台 叫嚣将“重伤敌军”

Block1-92F人员携行式（肩射型）刺针巡航导弹。（图片来源：台媒）

海外网1月22日电 美国国防安全合作局2015年12月公布了所谓对台军售项目，其中包括250枚Block1-92F人员携行式（肩射型）刺针巡航导弹。台军官员今天（22日）声称，250枚肩射型刺针巡航导弹将从2018年起分批交运台湾。

据台湾亲绿媒体报道，台军上周声称，3个军事采购案完成了决标，金额达133亿5千余万元（新台币，下同，约合人民币29.3亿元），其中，包括肩射型刺针巡航导弹系统、鱼雷延寿套件包等。

台军官员今天（22日）叫嚣，对美军购案完成决标，代表多项军事装备的采购已进入实质的执行阶段，其中，又以肩射型刺针巡航导弹最受瞩目，这批巡航导弹专供“光华6号”导弹快艇、“沱江”级导弹巡逻舰及台军陆战队步兵营部队使用，可以“有效”提升战场存活率，并对“敌军”的航空器产生“重大损伤”。

台当局拟将防务开支提至3817亿 台媒：系“对抗”大陆

除了从美国购买武器，台当局“以武拒统”的行径还包括提高防务开支。据海外网早前报道，2018年1月11日，台官员宣称，民进党计划增加长期防务开支，若预算案得以通过，2025年前，台湾年度防务开支预计至少会增加20%，达到3817亿新台币（约合人民币837亿元）。台媒报道称，台当局此举是为了“展现日益坚定的决心，希望打造更强大的威慑力量，以对抗中国大陆”。

台湾防务部门声明，当下优先投资的项目包括：新型导弹、无人驾驶飞机、电子战系统、战斗机和弹道导弹防御系统。虽然部分武器将由台湾自制，但该官员还叫嚣，台军有着所谓提高军事能力的长期需求，这可能意味着将向美国采购新武器。台媒还扬言，台当局选择投资的潜舰、战斗机和弹道导弹防御系统，是中国大陆“最不希望”台湾取得的武器。

国防部：坚决反对美国售台武器 “以武拒统”的图谋是徒劳的

据早前报道，对于美国2015年12月决定向台湾出售总额约18.3亿美元（约合人民币117.3亿元）武器装备的行径，国防部时任发言人杨宇军曾指出，中国国防部表示坚决反对，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益。中方坚决反对任何外国政府向台湾出售武器。美方行径违反中美三个联合公报特别是“八·一七”公报原则，公然干涉中国内政，损害中国主权和安全利益，损害两岸关系和平发展和台海和平稳定。

台当局意图通过向美国购买武器来“以武拒统”，对此，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校2017年12月28日强调，中方坚决反对美台进行任何形式官方往来和联系。任何挟洋自重、“以武拒统”的图谋都是徒劳的。

对于所谓“美台军事合作”，国台办发言人马晓光曾强调，坚决反对台湾与美国进行任何形式的官方往来和军事联系，坚决反对美国以任何借口向台湾出售武器。任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径，都必将自食恶果。

责任编辑：张建利