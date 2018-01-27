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大陆女子在台北遭枪击 不报警自己拖着伤腿就医

大陆女子在台北遭枪击 不报警自己拖着伤腿就医
2018年01月27日 14:55 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：大陆女子于台北遭枪击 不报警自己拖着伤腿就医

台北警方在现场取证台北警方在现场取证

　　海外网1月27日电 据台媒报道，一名大陆女子在台北夜市的住处遭人连开两枪，腿部流血不止，但她并未报警，而是自行搭乘的士到医院就诊，警方目前正在追缉疑犯。

　　综合“中央社”，“东网”等媒体报道，一名32岁的方姓大陆女子，27日上午9时许在台北大同区宁夏路夜市的住处被人连开两枪，击中腿部，嫌犯趁机逃离现场。

　　据台媒报道，这名大陆女子左边大腿、小腿各中一枪，流血不止，但并未失去意识。她中枪后并没有即时报警，而是自行搭乘的士到三重市一家医院就诊。医院发现是枪伤后立即通报警方，并把女子转到北市马偕医院，经过急救，女子已无大碍。

　　台北警方称，这名大陆女子拒绝透露遇袭的原因，只交代开枪的是一名林姓男子，由于女子的表现可疑，警方猜测其中另有隐情，目前警方正在追缉疑犯，并持续对她进行问话。

　　据警方初步调查，这名大陆女子是持观光签证入台，但对于其他细节不愿多透露。（海外网 杨佳）

责任编辑：柳龙龙

枪击台北女子
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