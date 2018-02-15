原标题：台陆委会发新春视频 期待两岸关系狗年go go go

海外网2月15日电 继台湾地区领导人蔡英文在新春演讲中开启“送祝福”模式，表示春节在两岸都是最重要的节庆，向“对岸的朋友以及全世界其他地方的华人，说声新年恭喜。”台陆委会也推出新春祝福视频，向两岸朋友祝福新年，并期许两岸关系狗年“go go go”。

据台湾“联合新闻网”报道，台陆委会于农历春节前夕，推出新春祝福视频，陆委会主委张小月在视频中提笔书写新春贺词，并率陆委会副主委林正义、张天钦及邱垂正共同祝福两岸朋友春节平安如意。2018年为戊戌狗年，张小月说道，希望两岸继续交流展开各项合作，两岸关系能够在2018的狗年“继续向前GO GO GO”。她并祝福两岸朋友狗年行大运、新春快乐。

陆委会还在视频中称，新的一年会持续以最大的服务热忱处理民众关心的事情，包括春节期间民众往返两岸的需求。

虽然从视频来看，台当局表现出了对两岸民众交流，两岸关系向前发展的期待。不过从目前为止的实际行动来看，台当局未能展现出所谓的“善意”。据早前报道，由于台当局春节前阻挠两岸春节航班，导致厦航、东航176班春节加班机被迫取消，影响了大批台商、台生返台过年，有台湾同胞诉苦，“坐船一路吐回台湾”，因此有网友直接在蔡英文社交账号下质问：“许多台商和留学生因你不能回家过新春和家人团圆，你心里过意的去吗？”

当然，陆委会也不忘在送过祝福后，瞬间转换“温情喊话”模式，不仅继续强调台当局所谓“善意”，还语带温柔地表示“期待中国大陆能体认，唯有透过双方沟通对话，才能累积更多的互信，促使两岸关系持续往正面积极的方向迈进”。实则暗暗将两岸交流受阻的“锅”又甩给了大陆。

对于如此半温情半“甩锅”的姿态，国台办2016年针对“两岸联系沟通机制停摆”做出的回应用在这里再合适不过：国台办与陆委会的联系沟通机制、海协会与海基会的协商谈判机制的停摆，责任完全在台湾一方。

大陆在“九二共识”的基础上来推动两岸协商谈判的主张和诚意没有改变。两会协商和联系机制能否得以维系的关键在于海基会方面能否得到授权，向海协会确认坚持“九二共识”这一体现一个中国原则的政治基础。

责任编辑：初晓慧