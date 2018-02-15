不放心中国 美国想干这项工程却遭内部强烈抵制

原标题：不放心中国，美国想由国家来干这项工程，但却遭到内部强烈抵制…

来源：瞭望智库

日前，美国总统特朗普的国家安全团队正在讨论，让5G网络的建设“国有化”，防止中国监听。虽然美国白宫发言人桑德斯表示，这场讨论还在“非常早期的时间段”，目前“没有做出任何决定”，但以特朗普高举贸易保护主义旗帜的一贯立场来看，政府主导5G网络的建设有可能是其团队努力的方向。

从本质上来说，这种做法是以确保美国国家信息安全为名，来保护本土通信产业。然而，这种做法只会大幅损害美国电信运营商的利益，这项工程也很可能因“犯众怒”而成为烂尾工程。

文 | 铁流 瞭望智库特约科技观察员

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5G网络“国产化”

5G通信也就是第五代通信技术。

5G相对于4G有以下几个特点：

*网速更快。在5G网络的支持下，即便是人口非常密集的大城市，5G网络也可以为用户提供1Gbps用户体验速率和10Gbps峰值速率，这是4G网络的好几倍。

*流量密度更高。2017年国庆长假期间，由于杭州西湖等景点游客过于密集，且都在使用4G网络，网络不堪重负，一度陷入瘫痪状态。5G网络商用后，网络流量密度变高，可以避免因人流过于密集而导致的网络瘫痪情况。

*海量物联网通信。5G网络不仅能连接手机和电视，还面向家庭医疗、智慧城市、环境监测、智能农业、森林防火等以传感和数据采集为目标的应用场景，并提供具备超千亿网络连接的支持能力，也就是说，可以把几千亿个电子设备连接在一起，实现万物互联。

*低时延、高可靠通信能力。随着人工智能和工业4.0时代的到来，无人驾驶、无人工厂将逐渐变成现实。5G网络能够为用户提供毫秒级的端到端时延和接近100%的可靠性，这是现在的4G网络无法做到的。

总而言之，5G网络除了方便人民群众的日常生活，对于社会综合治理和制造业转型升级都颇具意义。因此，各国都在争夺5G通信的话语权和主导权。

中国是其中的佼佼者，发展速度飞快，并计划在2020年正式规模化部署5G网络。

这给美国造成了不小的压力。

出于对本国产业发展和信息安全方面的考虑，特朗普的国家安全团队提议联邦政府接管本国的部分移动网络，并争取在3年内建立一个集中化、全国性的5G网络。

一位美国高级政府官员在接受路透社采访时就表示，之所以这么做是因为中国对美国网络安全构成了威胁，建设5G网络意在应对这种威胁。

为此，特朗普的国家安全团队还列出了两种解决方案：

方案一是由美国政府出钱建设5G网络；

方案二是由无线运营商建设自己的5G网络。

不过，他们认为，方案二所耗费的时间和资金成本会大幅超过方案一。很显然，他们是希望由美国政府主导建设5G网络。



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运营商集体抵制

政府有意主导美国5G网络建设的消息传出后，在美国产业界引起轩然大波。美国电话电报公司、威瑞森电、苹果、斯普林特等著名运营商和手机厂商组成了游说联盟CTIA，一起向特朗普提交了一份声明，政府应该使用自由市场政策，帮助运营商赢得竞争胜利。

照理说，政府主导5G建设，既可以保障信息安全，又能加快建设进程，还能减少建设成本，应该是举国支持才对啊，为何如此多重量级的企业都反对呢？

主要原因在于利益。

由美国政府主导的5G网络建设，最关键的一点就是必须采购美国或其盟国的设备。

在这个大背景下，最大的受益者将会是美国的电信设备商和网络设备商，比如思科等开发网络设备的公司，以及朗讯这种通信设备公司。而美国电话电报公司、威瑞森电、苹果、斯普林特等公司因为并不开发网络设备和通信设备，几乎无法从这个市场分到蛋糕。

这还不算最坏的，关键是美国本土设备商实力实在有限，这一点美国运营商们心知肚明。

电话是美国人发明的没错：1877年电话之父亚历山大·贝尔创立了美国电话电报公司，该公司长期垄断美国长途和本地电话市场，其麾下的贝尔实验室更是大名鼎鼎。

电话之父 亚历山大·贝尔

不过，华尔街的企业高管们很快发现，最快的赚钱方式不是把一家公司做好，而是炒作和包装上市，也就是把公司的优质资产分拆上市，快速圈钱。

结果，美国电话电报公司的设备部门独立出去，成立朗讯，朗讯又被多次分拆，日渐衰败，最后不得不与法国阿尔卡特公司合并，贝尔实验室的地址也迁到了法国。

换句话说，美国本土现在并没有实力强劲的通信设备厂商。

反观华为、中兴的通信设备，在国际市场以物美价廉著称，把昔日诸多通信巨头打得节节败退——爱立信连续大规模裁员，诺基亚、阿尔卡特、朗讯因经营不善不得不合并，加拿大北电则直接破产了……

美国运营商一旦被禁止采购中国设备，就失去了最优质的供应商。而本土优质设备商又不是短时间内靠政策就能扶持起来的。这样一来，美国运营商就只能从欧洲盟国厂商采购价格更加昂贵的设备，成本将会大大提高。

更何况，如果5G网络由美国政府来建设，主导权将掌握在政府手中，这也将极大的损害运营商的利益。

正是因为这项提议中包含太多利益冲突，而美国政府并没有很强的统筹能力，最终，诸多纠葛汇集到一起，只能以美国运营商集体抵制特朗普安全团队提案的形式爆发出来。

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信息安全谁说了算？

虽然特朗普安全团队要求美国5G网络“国产化”，名义上是防止信息被中国窃听，保障美国信息安全，但事实上，采购中国设备并不等于中国就能窃听。

诚然，在整机产品上，美国已经被中国击败，不再有可以和中兴、华为相匹敌的通信设备厂商，但在核心元器件上，美国依旧占据压倒性优势。很多畅销全球的国产通信设备中都使用了美国的核心元器件，美国完全没必要担心这些核心元器件会被植入后门。

因此，采购中国设备并不等于中国就能窃听，就如同联想电脑是否安全，并不是联想说了算，而是Intel、微软等美国科技公司说了算。特朗普安全团队完全没有必要过度忧虑，始终怀着“总有刁民想要害朕”的心态。

另一方面，即便美国换用本国设备，也并不意味着在信息安全上就无懈可击。

毕竟现在的芯片和软件都十分精密复杂，在人为的操作下必然会存在漏洞。这也是国内单位对中国人自主设计的CPU、操作系统也要进行安全审查的原因。而美国的设备商能否在短期内通过政策扶持堪当大任，是未知的。

总之，特朗普安全团队希望依靠“国产化”的5G网络，一劳永逸地解决信息安全问题是缺乏可行性的。

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贸易壁垒真能行保护之实？

特朗普的国家安全团队让政府主导5G网络的建设，本质上来说，是要求运营商服从美国政府的意志，限制采购中国华为、中兴等公司的设备。

这样一来，美国运营商就不得不采购本国或其盟国的电信设备，进而对设备提供商起到扶持的作用，在一定程度上把制造业重新带回美国。

这可以帮助特朗普兑现在竞选时对选民许下的承诺。

简言之，就是以信息安全为名，行贸易保护之实，庇护本土产业。

虽然，就保护本国国家利益的角度看，这并没有太多值得非议的地方。但这种做法对于两国的影响是完全不同的。

对中国通信企业而言，几乎是没有损失的。

因为美国市场一直是一块非常难啃的骨头，在过去几十年里，华为、中兴的设备在美国市场遭遇重重阻扰，即便设备物美价廉，也很难卖出去。即便本次特朗普安全团队的提议变成现实，对中国通信企业的影响也非常小，因为中国、欧洲、东南亚、中东、拉美、非洲等地才是华为、中兴的主要市场，美国市场的份额微乎其微。

对于美国运营商而言，却实实在在是个坏消息。

毕竟欧洲沃达丰等同行大量采购中国电信设备的好处历历在目，而资本家永远不会和钱过不去。如果特朗普安全团队的提议变成现实，则彻底杜绝了美国的这些运营商在5G时代采购中国物美价廉设备的念想，而美国本土的设备商能否在短时间内担当重任仍属未知。

最后必须说明的是，美国电话电报公司、威瑞森电、斯普林特等运营商拥有非常强大的能量与政治影响力，他们会不遗余力地阻扰这项提案。因此，建成“美国政府主导的5G网络”，很可能变成一个烂尾工程，甚至只停留在纸面上。

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责任编辑：张迪