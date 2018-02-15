台湾政界大佬在行的事被蔡英文毁了 她做了啥？

原标题：台湾政界大佬在行的事儿，被蔡英文毁了

撰文丨邢颖

春节放假倒计时。在政知圈（微信ID：wepolitics）看来，贴春联是迎春节最有仪式感的一件事。

说到春联，海峡对岸的台湾地区最近也在关注这个。

“海宇熙春金鸡去，乾坤生意骏犬来”，台湾地区前领导人马英九手书的春联火了。首批印发的10万张在一天之内被民众索取一空，随后紧急加印到22万份，还被以350元新台币的价格在网上拍卖。

△马英九今年的春联

没有对比就没有伤害。台湾地区现领导人蔡英文今年的春联“万物当春 幸福共好”仅能卖出40元至60元新台币。

那么，除开二人在坊间的名声，单纯看看两者的春联写得怎么样。

从小练书法的马英九

其实，马英九的书法是公认的“写得好”。2010年，其书法作品曾亮相大陆的书画展，吸引不少书法爱好者观摩。

若论写得好的原因，就不得不提家学渊源。马英九的父亲马鹤凌书法功底深厚，母亲秦厚修出身书香世家，曾教导马英九练习书法。据报道，马英九小时候就被要求每天早上6点起床读书练字。

从政后，马英九并没有放下书法。担任台北市长时，他签发公文常用毛笔签名。2008年上台执政后还请书法老师指导他的书法。8年任期内，马英九每年都会写春联赠予民众。比如今年的春联就限量开放民众到全台24个地点索取。

对于写春联送人这件事，马英九相当重视。2016年是马英九在任期内最后一次写春联，写之前，他先穿了一件绣有自己名字的专属橘色围巾，双手戴上黑色袖套，在书法老师的陪同下开始运笔写字，在连续练习十几张后，方从中挑出一张最满意的。（就是这样写的↓↓）

△马英九正在写

显然，在书法方面，马英九碾压蔡英文不成问题。看一眼蔡英文的作品，你就懂了。

△3年前，蔡英文去大园福海宫参拜时所写

万万没想到，蔡英文的“小学生”字体竟然得到了前民进党“立委”邱垂贞的“尬吹”。邱曾经赞美蔡英文道“现代王羲之也不过如此”。

台湾政坛大佬的书法秀

好了，不提书法界的“泥石流”蔡英文，来看看其他台湾政坛大佬的书法。

曾担任国民党主席的连战、吴伯雄都写得一手好字。连战擅长颜体，吴伯雄擅长隶书，在很多两岸交流场合，时不时能看到他们的题字。

△2017年，连战为牛首山佛顶寺致送书法牌匾

△2009年，吴伯雄题写“纪念辛亥革命九十九周年世界华人书画大展”展标

亲民党主席宋楚瑜和新党主席郁慕明的书法也很出名。2011年，连战、宋楚瑜和郁慕明的书法曾在两岸书画展上联合展出。

△郁慕明的书法作品

△2005年，宋楚瑜在南京中山陵题字

值得一提的是，台湾政坛的另一位女性洪秀柱巾帼不让须眉，为政界的女子书法队拿下宝贵的一分。

△洪秀柱的字

换个字体也不错↓↓

△洪秀柱的书法

字写得好的“歪果仁”

政知君还想补个刀，蔡英文的字比起她一直讨好的日本首相安倍晋三都不如。

实际上，安倍多次“秀”过自己的书法，还办过个人书法展。（他还有一幅字，政知君觉得不错，想看吗？回复“安倍的字”即可查看）

△日本首相安倍晋三2013年8月7日展出了自己的书法作品“以和为贵”

不止安倍，日本历任首相中书法写得好看者不少，如村山富市、桥本龙太郎等。

可以说，书法在日本颇受欢迎。还有个例子就是，去年11月特朗普和梅拉尼娅夫妇访日期间，安倍的夫人安倍昭惠陪同梅拉尼娅前往东京一小学探访，梅拉尼娅亲自学写汉字书法，写下“平”，安倍昭惠则写下“和”，连在一起是“和平”。

△梅拉尼娅（左）和安倍昭惠写的字

写书法的“歪果仁”中，不得不提的是多名韩国政要。

联合国原秘书长潘基文从小练习书法。在担任联合国秘书长期间，他和夫人一起接受名师指点，经常练习书法。

喜爱书法的潘基文对书法有着独到的见解。他认为，书法可以带来内心的平静。练习书法时，你必须心无旁骛，全身心地投入到每一个横竖撇捺，由此带来了平和的心态。此外，书法为人们之间的相互欣赏和理解搭建了桥梁，它最终向世界传达了一个重要理念——和平。

2015年与奥巴马会晤时，潘基文曾将自己的书法作品《上善若水》作为生日礼物送给当天过生日的奥巴马。

△潘基文赠奥巴马书法

不仅如此，以韩国前任总统朴槿惠和她的父亲朴正熙为代表，多位历任韩国总统书法都写得不错。

△朴槿惠在父亲朴正熙的监督下练习书法

朴槿惠曾经回忆，父亲工作时严肃，甚至有些铁腕，但面对家人，总是和蔼可亲，并十分注重儿女们艺术方面的培养，其中就包括监督女儿练书法。

2016年，朴槿惠访问俄罗斯期间，普京将朴槿惠父亲、韩国前总统朴正熙最后的新春书法送给了她。普京当时表示：“听说朴正熙前总统每年新年初都会亲笔写下承载希望的新年书法，我们得到了1979年朴总统逝世前写的最后一幅作品。特别购买了移民到美国的一名韩国人在美术品市场出售的原作。这是独一无二的原本。”

责任编辑：桂强