美太平洋司令部司令哈里斯:美不接受大陆武统台湾

原标题：美太平洋司令部司令哈里斯声称美国不接受大陆武统台湾

[编译/观察者网 李焕宇]“美国应该帮助台湾自卫，并让中国（大陆）明白，任何试图强行统一的尝试都是不可接受的。”

2月14日，被提名为美驻澳大使的太平洋司令部司令、日裔上将哈里·哈里斯（Harry Harris）在美国众议院军事委员会的听证会上做了这番发言。

这也是继美国联邦调查局局长雷、美国国务院负责东亚事务的助理国务卿董云裳、共和党籍参议员卢比奥之后，第三位对华放出狠话的美国军政要员。

哈里·哈里斯 @视觉中国

根据美国国会网站显示的书面证词，哈里斯称，台湾地区和美国有着一样的价值观。尽管由于《中美联合公报》，美国并没有跟台湾建立“外交关系”，但根据“与台湾关系法”，美国仍然跟台湾地区保持着一种稳固的，实质性的关系。

根据这项政策，美国太平洋司令部将继续支持台湾发展可靠、持久的威慑和自卫能力，而对台军售和军事训练上的合作则是其中的重要组成部分。

他称，随着两岸间的军事实力此消彼长，美国应该继续在自卫上帮助台湾，并展示出决心让中国（大陆）意识到，任何强行统一的尝试都是不可接受的。

哈里斯的书面证词原文

另外，哈里斯也在会上提到了对中国的看法。他称，特朗普在国情咨文里将中国（大陆）称作对手，他非常认同这一点。

哈里斯称，中美在印太地区是一种竞争关系，美国应该以一种清晰的现实主义而不是朦胧的乐观主义眼光来处理对华关系。如今，中国正在“破坏”“帮助”它创造了经济奇迹的国际秩序。

他以南海为例称，有些人认为中国（大陆）在南海的行动是投机取巧。可在他看来，中国（大陆）在南海的行动是深思熟虑的结果，中国（大陆）正利用自己的经济、军事实力巩固在南海的地位。不断扩建的人工岛就是最好的证明，而美国不应放任这类行为。

同时，哈里斯也认为，中美在朝鲜半岛、救援及对抗自然灾害方面仍有合作空间，中国（大陆）也有潜力成为这一地区“稳定器”，但要以其遵守国际秩序为前提。

因此在他看来，美国应该让中国（大陆）相信，遵守并参与到当前的国际秩序当中才是最好的选择。而为了降低两国间发生冲突的风险，也有必要不断开展中美两军间的对话。

中国在南海的岛礁建设令哈里斯感到担忧 菲媒图

据此前报道，哈里斯是以在“东海和南海强硬对抗中国而出名的”，他认为中国（大陆）在南海修建了“海上长城”，试图军事化南海地区。另外，哈里斯对于朝鲜的态度也非常强硬，认为和朝鲜的外交应该是基于军事力量下的“舰炮外交”。

新华社认为，提名此人为美驻澳大使，也反映出特朗普政府寻求构建以日美澳印四国为枢纽的军事和安全合作网络，企图主导印度太平洋地区的安全秩序的思路

美国有线电视新闻网也报道称，考虑到哈里斯此前的言论，特朗普提名他为驻澳大使很可能是要迫使澳大利亚在中美之间“选边站”，与美、日、印一起遏制中国。

观察者网注意到，在新春佳节来临之际，美国多位高官却接连对华放出“狠话”。

《华盛顿观察家报》：FBI局长称中国（大陆）间谍是对美国社会的威胁

前有FBI局长雷称中国（大陆）间谍是对美国社会的威胁，后有美国国务院负责东亚事务的助理国务卿董云裳称，美国是太平洋强权，不接受中国（大陆）企图在亚洲取代美国。

而共和党籍参议员卢比奥更是在这两个场合都有出场，还说：“我不确定在美国240年的历史当中，我们可曾面对过有如此体量的竞争对手。”

对于美国近期的“心血来潮”，我们不妨看看外交部发言人耿爽在12日和14日的发言：

“我想指出的是，促进亚太地区稳定与发展是地区各国的共同责任，也是共同期待。中方希望有关国家采取的政策和彼此间的关系，能够有利于维护和促进地区的和平稳定与发展繁荣。”

“美国是世界头号强国，军事实力更是无人能及。如果连美国都觉得四面八方都是威胁，那么其他国家该怎么办？是不是得觉得危险就在家门口？日子还怎么过啊？ ”

“我不知道美方强烈的不安全感从何而来。我想强调，世界上没有绝对的安全，一国的安全更不可能建立在别国不安全的基础上。 ”

“中方一贯倡导树立共同、综合、合作、可持续的新安全观。希望美方能够摒弃零和思维，放弃以对抗视角看待大国关系，顺应和平与发展的时代大潮，同中方、俄方以及国际社会一道，共同维护国际和平与安全。 ”

来源：观察者网

责任编辑：霍宇昂