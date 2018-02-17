原标题：马英九发春联人气旺 台网友：从不后悔投票给他

马英九发了春联半小时还是有民众没拿到，马英九把剩下的春联丢到人群中，许多民众争相把手伸出来希望接到。（图片来源：台湾《中时电子报》）

中国台湾网2月17日讯 据台湾“中时电子报”报道，前台湾地区领导人马英九大年初一到台北的宫庙祈福、发春联，民众抢握手，在龙山寺几乎快引起“暴动”，到了行天宫，甚至还有热情粉丝突袭，以最快速度抢着和马英九自拍。马英九办公室发言人徐巧芯在脸谱网直指，马英九人气回温，不需膨风，因为画面会说话！

徐巧芯说，初一一早开始，她和国民党发言人钟沛君陪马英九到各大庙宇祈福，无论是行天宫、龙山寺、奉天宫、慈惠堂、慈佑宫，都是满满的人潮，民众挂着满脸笑意，迫不及待地和马英九握手、相互拜年。

徐巧芯指出，近日经常有媒体写“马英九人气回温”，或许许多人仍半信半疑。马英九人气是旺还是不旺？其实不需要膨风，因为画面会说话。她不禁说，民进党执政以后经过比较发现马英九的好，公道不见得总是在当下来，但总会来！

网友说：“从来没有后悔曾经投票给他”“我也跟马英九握两次手，感觉很开心，耶！”“这就是我欣赏的马英九”“人纯心善，老天终究会还他公道。”“加油！我支持你，国民党有你真好！”（中国台湾网 张御舲）

来源：中国台湾网

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