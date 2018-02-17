特朗普发表任内首份农历新年贺词:肯定亚裔美国人

原标题：特朗普发表任内首份农历新年贺词

中新社华盛顿2月16日电 （记者 刁海洋）美国总统特朗普16日发表任内首份农历新年贺词。特朗普在贺词中积极肯定了亚洲裔美国人为美国所做的贡献，并祝福他们及全世界所有庆祝农历新年的人们狗年新春快乐。

资料图：美国总统特朗普。

特朗普在贺词开篇表示，我要向美国以及全世界所有庆祝农历新年的人们致以诚挚的问候。

特朗普表示，美国十分荣幸拥有一批族裔多元、生机勃勃的亚洲裔美国人，他们在美国留下了自己清晰的印迹。亚洲裔美国人对美国的统一与构成做出了数不尽的贡献。不难看出，亚洲裔美国人是非常重视传统，强调家庭关系的重要性。

特朗普表示，全体美国人民与亚洲以及全世界所有庆祝农历新年的人们一同庆祝狗年新春。他说，狗代表着正直、可靠、诚实等品质。这些品质同时也是全体美国人称赞与珍视的。这些品质构成美国国家实力与繁荣的基础，也引导着美国与邻国、友邦以及伙伴国家发展关系。美国将继续秉持这些价值观。

特朗普在贺词最后表示，他与夫人梅拉尼娅值此亲人团聚、共贺新春之际，祝福所有人农历新年快乐。（完）

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