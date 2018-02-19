新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

台湾南投县发生4.2级地震

台湾南投县发生4.2级地震
2018年02月19日 03:32 中国地震局网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　速报参数

　　据中国地震台网正式测定，2月19日3时21分在台湾南投县发生4.2级地震，震源深度27千米，震中位于北纬23.92度，东经121.12度。

　　震中地形

　　产出说明

　　以上内容由机器于2018年2月19日3时37分1秒自动编写，用时5秒，公测阶段仅供参考。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区