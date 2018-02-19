台湾南投县发生4.2级地震

速报参数
据中国地震台网正式测定，2月19日3时21分在台湾南投县发生4.2级地震，震源深度27千米，震中位于北纬23.92度，东经121.12度。
震中地形
产出说明
以上内容由机器于2018年2月19日3时37分1秒自动编写，用时5秒，公测阶段仅供参考。
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