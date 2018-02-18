官方通报“律师”侮辱核潜艇之父黄旭华:行拘10日

临沭县关于对郑山街道禚某利用
新浪微博诋毁黄旭华院士的情况通报
2018年2月15日至16日，微博用户“禚律师-a6j”发表言论，对中国工程院院士黄旭华进行公然侮辱，造成极其恶劣的影响。
县公安局接到网友举报后，高度重视，并立即展开调查。经查，微博用户“禚律师-a6j”的真实身份系临沭县郑山街道办事处工作人员禚某（男，47岁，曾任山东德与法律师事务所律师，2017年8月8日注销律师执业证书）。县公安局已于2月17日将其传唤到案，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条之规定，对其处以行政拘留10日并罚款500元的处罚。
下一步我们将加大调查取证力度，依纪依法严肃处理。
来源：临沭发布
相关新闻：
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 伊朗一架客机坠毁 机上66人已全部身亡
- 【 军事 】 美军上将再挑衅：美不接受大陆武统台...
- 【 财经 】 人民日报:有药品利益集团“发明”疾病
- 【 体育 】 詹皇37分骑士4连胜 雷霆4人20+遭复仇
- 【 娱乐 】 鹿晗关晓彤新年并肩同行甜蜜游日本
- 【 科技 】 熬夜影响男女有别 均损害大脑女性尤甚
- 【 教育 】 记河北一所特殊的学校：为了团聚而守...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有