官方通报“律师”侮辱核潜艇之父黄旭华:行拘10日

临沭县关于对郑山街道禚某利用

新浪微博诋毁黄旭华院士的情况通报

2018年2月15日至16日，微博用户“禚律师-a6j”发表言论，对中国工程院院士黄旭华进行公然侮辱，造成极其恶劣的影响。

县公安局接到网友举报后，高度重视，并立即展开调查。经查，微博用户“禚律师-a6j”的真实身份系临沭县郑山街道办事处工作人员禚某（男，47岁，曾任山东德与法律师事务所律师，2017年8月8日注销律师执业证书）。县公安局已于2月17日将其传唤到案，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条之规定，对其处以行政拘留10日并罚款500元的处罚。

下一步我们将加大调查取证力度，依纪依法严肃处理。

来源：临沭发布

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责任编辑：张岩