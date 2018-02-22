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马英九频穿致“国民党”卫衣断货 笑称：黑市能买

马英九频穿致“国民党”卫衣断货 笑称：黑市能买
2018年02月22日 19:36 人民日报海外版-海外网
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　　原标题：马英九频穿致“国民党”卫衣断货 趣称“黑市买得到”

白字蓝底的“KMT”卫衣。（图片来源：台湾《联合报》）白字蓝底的“KMT”卫衣。（图片来源：台湾《联合报》）

　　海外网2月22日电 台湾地区前领导人马英九昨日（21日）和今日（22日）连续两天都穿白字蓝底“KMT”（意为国民党）卫衣出席活动。对于该款卫衣卖断货，马英九今（22日）出席国民党台北市党部新春团拜时，打趣地称，“可能要到黑市才买得到”。

　　据台湾亲绿媒体报道，22日，马英九在出席国民党台北市党部新春团拜活动时称，他春节期间穿该款卫衣出门，提高了其曝光度，才会爆红卖到缺货，他还打趣地称，卫衣现在不只买不到，“可能要到黑市才买得到”。

　　马英九称，若这款卫衣销售成绩高，可以提升国民党的士气。马英九看到国民党台北市议员徐弘庭、秦慧珠都穿着该款卫衣，立马大赞“希望大家多穿”、“明天就穿给我看”。（海外网 张申）

责任编辑：李伟山

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