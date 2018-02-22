最受中国游客青睐的目的地:韩国跌出前十 凉了？

原标题：因为中国，韩国这个产业凉了，交出历史最差成绩单！

过去一年为了吸引外国游客想尽办法的韩国，最终还是收到了一份苦涩的成绩单。

2017年韩国旅游收支出现137.492亿美元逆差，这是韩国旅游收支自2001年以来连续17年出现逆差，且逆差规模创下历史新高。

而中国游客锐减48.3%成为了最主要的原因。

中国赴韩游客人数腰斩

韩国旅游业逆差创新高

据韩联社报道，韩国观光公社昨日（2月21日）发布的数据显示，去年韩国旅游收入为133.237亿美元，同比减少22.5%，旅游支出则达270.729亿美元，同比增长14.3%。由此，旅游收支出现137.492亿美元逆差。

据分析，受到访韩中国游客减少的影响，韩国接待的外国游客锐减，但韩国出境旅游人数则同比增长，这也是旅游收支逆差扩大的主因。去年韩国接待的外国游客为1333.5758万人次，同比减少22.7%。相反，韩国出境旅游人数同比剧增18.4%，达2649.6447万人次。韩国出境旅游人数为访韩外国游客的近两倍。

赴韩旅游的中国人锐减是韩国旅游收支逆差创新高的最主要原因。去年赴韩旅游的中国人数为416.9353万人次，同比大减48.3%，2017年3月份以来，赴韩中国游客人数急剧下滑，3月至12月，赴韩中国游客同比锐减56.9%。

▲中国旅游团在韩国 图片来源：视觉中国

最受中国游客青睐的目的地：

韩国已跌出前十

值得一提的是，为了扭转这种局面，韩国曾寄希望通过平昌冬奥会和春节假期吸引中国游客，不过却并没有收到明显的效果。

国家旅游局直属研究机构中国旅游研究院、携程旅游联合发布的《2018春节出境旅游趋势预测报告》称，今年春节长假预计出境游人次将达到650万，刷新了去年的记录615万。

根据携程统计的出境跟团游、自由行的订单人数，报告预计今年春节最受中国游客青睐的前三名国家分别是：泰国、日本、新加坡。去年排名前三的韩国今年已经跌出了前十名。

环球时报报道，一位在马蜂窝工作的员工对环球时报记者表示，韩国热度已经大如泰国、日本等其他亚洲国家，似乎在之前几个月的“冷冻期”里，中国游客已经成功找到了韩国的“替代品”，也没有什么太大的热情，想吃“回头草”。

韩国文化体育观光部与旅游发展局预测，2018年春节期间赴韩国旅游的中国游客为8万-9.2万人次，而去年同期的人数是14.564万，减少了将近一半！

▲韩国江陵，火车站里游人如织 图片来源：视觉中国

同时，中国赴韩国人数的减少，给韩国也带来了巨大的损失。

韩国现代调查研究所在2017年9月的一份报告中也指出，如果按照2016年中国游客人均消费1956美元计算，预计韩国旅游业去年从中国游客身上少收了大约108.9亿美元。

责任编辑：霍宇昂