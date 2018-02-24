台学者批“内阁”调整：不换蔡英文 只换小兵没用

原标题：台学者批“内阁”调整：不换蔡英文 只换“小兵”没用

蔡英文（资料图）

海外网2月24日电 23日台行政部门公布人事改组结果，台湾世新大学传播学院院长游梓翔在社交网站发文指出，台湾地区现在遭遇的两岸困境，问题确实是来自这个“组”，但关键根本不在“组员”，而在“组头”。游梓翔说，“如果‘组头’脑袋不换，意识形态依旧，‘组员’换换位子有什么用？笨蛋，问题不在‘组员’的屁股，问题在‘组头’的脑袋！”

据台湾联合新闻网消息，游梓翔还称，对于行政部门改组，该部门发言人回答媒体时竟称，“本来赖清德就没有改组的想法”。这等于是直白地说赖清德没有“改组”，而是“被改组”，这“被改组”当然是蔡英文主导的了。

此外，蔡英文还对冯世宽说“我不要让你走”，那么真正走人的只有一个张小月。游梓翔怒批，“这样能带来什么新气象？解决什么老问题呢？”

国民党：蔡英文不改意识形态换谁都一样

关于“内阁”改组，中国国民党发言人洪孟楷表示，综观名单，五人异动，但与民生经济相关负责人却不动如山，几位有争议的负责人仍稳如泰山。“面对这样千呼万唤始出来的名单，实在认为蔡当局与民意脱节严重；且这样的异动名单丝毫没有迎合民众期待，也不符合蔡英文说的拼经济、为民生，却仍留用争议人员”。

洪孟楷称，外事、防务及陆委会等负责人，无论换谁，“只要蔡英文的政治意识形态不变，任何人来都无法改变现在台湾被孤立的现况”。换句话说，这样的一份名单，亮点实在不足、变动实在不大、期待实在不高，没有激起民众热情的火花，只看见“府院”高层不断放话的口水。

台当局要修补两岸关系？吴敦义：关键在“九二共识”

对于陈明通将回任陆委会主委，有分析人士解读为“蔡当局要在选举年修补两岸关系”。中国国民党主席吴敦义今日（24日）表示，若陈回任陆委会主委能打破两岸“已读不回”僵局，当然是好事情，但两岸议题还是在蔡英文对“九二共识”的态度。

吴敦义表示，陈明通资历丰富，对两岸关系比较熟悉，但陆委会主委只是一个桥梁、一个传话管道，两岸关系要破冰，关键不是在陆委会主委谁做，而在蔡英文对“九二共识”有真正的肯定。

可见，“九二共识”才是定海神针。就像国台办发言人所言，台湾当局不论提出什么模式、主张，关键是要说清楚两岸关系的性质这一根本性问题，确认台湾与大陆同属一个中国的核心认知。只有坚持“一个中国”原则、反对“台独”，两岸关系才能和平稳定发展，两岸交流合作才能顺利推进，两岸同胞福祉才能不断增进。

责任编辑：刘光博