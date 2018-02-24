中央有重要任务 这位副省长升格配置挑大梁

原标题： 中央重要任务，副省长升格配置挑大梁

来源：长安街知事

近日，湖南省落实河长制工作有了“升格配置”。最新消息显示，该省副省长隋忠诚已代替水利厅厅长詹晓安，担任河长办主任。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，这是隋忠诚履新湖南副省长半年后的最新兼职。

公开资料显示，隋忠诚1967年生于吉林长春，经济学博士学位，高级工程师。此前，隋忠诚长期在本省工作，去年7月从吉林副省长任上调任湖南副省长。

值得一提的是，在吉林任职的近30年里，隋忠诚多数时间在和水利工程、防汛抗旱“打交道”，曾历任吉林省防汛抗旱指挥部办公室助理工程师、水库科科长，水利厅工管处处长，水利厅副厅长。2007年起转任通化市长，长春副市长，省发改委主任，2013年出任吉林副省长。

今年2月中旬，湖南省公布了最新一届政府班子成员的分工，隋忠诚负责民政、农业、农村、林业、水利、防汛抗旱、粮食、供销、移民、扶贫、农业综合开发工作。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，湖南省河委会最近印发的《关于加强湖南省河长制工作委员会办公室领导设置的通知》显示，为进一步贯彻落实党中央、国务院实施河长制、湖长制的决策部署，决定副省长隋忠诚担任省河长办主任，水利厅厅长詹晓安担任常务副主任。

在此之前，该省河长办主任曾由詹晓安担任，这意味着，湖南省对河长办领导干部进行了“升格配置”。

当前，随着经济社会快速发展，我国河湖管理保护出现了一些新问题，如河道干涸湖泊萎缩，水环境状况恶化，河湖功能退化等，对保障水安全带来严峻挑战。

2016年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，提出以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，维护河湖健康生命，实现河湖功能永续利用。此后，全国各地纷纷开展行动。

根据安排，湖南省河长办将负责开展组织协调、政策研究、督导考核等日常工作，协调省河长制工作委员会成员单位的相关工作，并指导市州河长办的工作。

当地媒体的报道称，作为河长制工作的“全国典型”，2018年是湖南全面推行河长制湖长制的关键之年，河长办承担的组织协调工作任务将日益繁重。

关于湖南省的环保话题，省委书记杜家豪曾有这样一段论述：集中开展生态环境治理，短期可能会对区域经济有一定影响，但决不会“伤筋动骨”。要学会算大账、长远账、生态账、政治账，以环境保护治理倒逼结构调整和产业转型，推动发展方式“脱胎换骨”。

可以看出，湖南省河长办领导成员的调整，出了重拳、下了力气，将有助于湖南全面深入推进河长制、湖长制工作“落地见效”。

责任编辑：霍宇昂