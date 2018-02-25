花莲地震20天后 2名陆客遗体25日将从塌楼移出

原标题：花莲地震20天后 2名陆客遗体终于将要从塌楼移出
海外网2月25日电 台湾花莲2月6日强震造成4栋建筑坍塌，而云门翠堤大楼是震灾最严重的区域，仍有2名陆客的遗体遭大梁压住无法移出，2月6日至今已近20天，据台媒称今天（25日）中午前将移出最后2位陆客遗体。
据台媒消息，花莲地震最后两位罹难者分别是76岁的丁文昌、75岁的何凤华，云翠大楼自11日起进入重机械开挖，经过2周日以继夜的拆除大楼已夷为平地，而埋在地底的2名陆客遗体最快预计中午前会移出，家属也将尽快从北京赶过来。
这次的强震共造成17死，285人受到轻重伤，而云门翠堤大楼倾塌而2至4楼受到重力挤压宛如三明治，漂亮生活旅店201号房就是整栋倾斜的受力重心，而丁家5口就是入住在此。
搜救人员接力下切寻找失联人口身影，直到救灾后第4天陆续挖到杨捷、丁守慧夫妇及儿子杨浩然3人在一起尸体，之后虽又再挖到肢体，但因大体被大梁压住而无法移出，再征得死者家属意，先用棉被护盖大体，并喷上红漆做标记，最后设置引导线。
报道称，大型机具自楼顶往下开挖拆除，10余天的开挖工作，大楼主结构已拆除。今天搜救人员已在凌晨挖到位在4楼红色标线，并在3点40分往下挖到201室周边，预计今天中午前就会移出被大梁压住的大体。2月6日至今已近20天，尸体可能已腐烂，要需更加小心开挖。
据悉，这家人此行赴台之旅并不平静，2月5日，一家五口上午从垦丁的酒店出发，却在南回公路遇到车祸，换了车后沿途往花莲方向出发，参访了三仙台、八仙洞以及北回归线，于晚上8点住进七星彩虹民宿，后在隔天2月6日入住漂亮民宿，成了这一家人地震发生之前的最后一站。（海外网 庞晟）
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