蒋介石灵柩遭泼漆 辅大学生会长支持泼漆者被声讨

原标题：辅大学生会长声援泼漆青年 辅大校友怒了

桃园慈湖蒋中正灵柩在228当天遭独派大学生泼漆，辅仁大学学生会会长陈孝贤在辅大学生会脸书账号发表声明，公开支持泼漆学生，引发辅大校友的一致声讨。

辅大学生会会长陈孝贤近日在辅大学生会脸书发表声明，公开支持对慈湖陵寝泼漆的辅大学生会学权部部长罗宜，并呼吁全台各大高校学生代表、自治组织一同声援。

辅大学生议会脸书也转发该声明表示支持。

辅大学生议会议长刘勇廷在个人脸书发文称，去年228，罗宜带着他们在辅大校内锯蒋介石铜像；今年228，罗宜跟着一群朋友到慈湖泼红漆，“他走得太快，我们跟不上。但我们能做的就是像以前一样，站在他身后帮他担一点攻击”。文章最后署名辅大学生议会，不过该文章已遭检举下架。

台湾《中时电子报》编辑江飞宇在该文章下询问辅大学生会能否接受访问？刘勇廷则直接留言说“身为新闻系学生，我谨代表学生议会及辅大学生会拒绝您的采访”。他说他不能接受一个记者在提问时挑衅受访者。

刘勇廷所说的“挑衅”，是指泼漆学生228当天下午在台大校友会馆召开记者会时，江飞宇询问他们，“既然蒋介石是邪恶政权，那蔡英文是不是？”当时学生们不但拒绝回应，并强行将江飞宇驱离记者会。

《中时电子报》评论表示，辅大新闻系学生预设立场，对新闻采访自由采取双重标准，不但不符合新闻系的理论与教导，更让人怀疑是因为陈孝贤与刘勇廷等人无法面对公众的质疑。

辅大学生会长和学生议长的言论也引发辅大校友的不满，众多校友在辅大脸书留言，批评学生会长公器私用，公然支持违法行为，发表非政治中立的言论，损及校友名誉。

责任编辑：刘光博